Віддам нирку за PS5: стартували продажі PlayStation 5, але не всім дісталося

У четвер, 12 листопада, розпочалися продажі нової ігрової консолі Sony PlayStation 5 в основних регіонах, зокрема, Японії та США.

Також орди геймерів увірвалися в магазини Австралії, щоб першими отримати в свої руки нову PlayStation 5, але тільки декому це вдалося.

Забрати консоль змогли тільки ті, хто попередньо замовив PS5 у вересні.

Для всіх інших продажі доступні онлайн в декількох магазинах, але і там виникли проблеми. Багато хто повідомили про несправності, коли замовлення відкрилися об 11.00 за місцевим часом.

“Я прийшов буквально на п’ять хвилин раніше, і нічого не вийшло, продовжую отримувати помилку”, “Шкода, що їхній сайт не працює”, “Натиснув перейти до варіантів доставки і, на жаль, сталася помилка”, – написали розчаровані клієнти в соцмережах .

Роздрібні продавці стверджують, що якщо консоль замовити сьогодні, її доставлять до Різдва.

У мережі вже з’явилися меми та жартівливі оголошення про “обмін нирки на PS5”.

I am not going to get the #PlayStation5 for a while because it will sell out everwhere in a minute pic.twitter.com/winatKRk3r — AceBr3ak (@ace_br3ak) November 12, 2020

“Я не збираюся купувати PlayStation5 якийсь час, тому що за хвилину вона буде розпродана будь-де”.

@PlayStation I will sell my kidney and 2 lobes of my liver if you give me #PlayStation5 !!!! I’m serious!!! — De-Nice ???? (@SisterSharkBait) November 12, 2020

“Я продам свою нирку і дві частки печінки, якщо ви дасте мені PlayStation 5. Я серйозно!”.

Watching all the Gamestop #PlayStation5 bundles sell out right before my very eyes ???? #PS5 pic.twitter.com/xBRF86790L — THE INFAMOUS JCITY (@jcitydgaf) November 12, 2020

“На моїх очах розкуповуються всі PlayStation5. Ридаюче обличчя”.

Читайте: PlayStation 5 в Україні: старт продажів та технічні характеристики

PlayStation 5 – чому її багато хто хоче придбати

Нова консоль Sony PlayStation 5 буде оснащена 8-ядерним процесором MD Zen 2, потужним графічним процесором AMD RNDA 2, 3D-аудіовиходом і SDD-пам’яттю, яка допоможе іграм завантажуватися швидше.

Sony представила низку нових ігор, зокрема, ігри зі знайомих франшиз, таких як: Resident Evil Village, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon 2: Forbidden West і Spider-Man: Miles Morales.

Власники PS5 отримають онлайн-мультиплеер Grand Theft Auto Online абсолютно безкоштовно.

До слова, консоль Xbox четвертого покоління від Microsoft – Series X – була запущена у продаж в Австралії 10 листопада.

Фото: Iivingwonder