PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Віддам нирку за PS5: стартували продажі PlayStation 5, але не всім дісталося

У четвер, 12 листопада, розпочалися продажі нової ігрової консолі Sony PlayStation 5 в основних регіонах, зокрема, Японії та США.

Також орди геймерів увірвалися в магазини Австралії, щоб першими отримати в свої руки нову PlayStation 5, але тільки декому це вдалося.

Забрати консоль змогли тільки ті, хто попередньо замовив PS5 у вересні.

Для всіх інших продажі доступні онлайн в декількох магазинах, але і там виникли проблеми. Багато хто повідомили про несправності, коли замовлення відкрилися об 11.00 за місцевим часом.

“Я прийшов буквально на п’ять хвилин раніше, і нічого не вийшло, продовжую отримувати помилку”, “Шкода, що їхній сайт не працює”, “Натиснув перейти до варіантів доставки і, на жаль, сталася помилка”, – написали розчаровані клієнти в соцмережах .

Роздрібні продавці стверджують, що якщо консоль замовити сьогодні, її доставлять до Різдва.

У мережі вже з’явилися меми та жартівливі оголошення про “обмін нирки на PS5”.

“Я не збираюся купувати PlayStation5 якийсь час, тому що за хвилину вона буде розпродана будь-де”.

“Я продам свою нирку і дві частки печінки, якщо ви дасте мені PlayStation 5. Я серйозно!”.

“На моїх очах розкуповуються всі PlayStation5. Ридаюче обличчя”.

Читайте: PlayStation 5 в Україні: старт продажів та технічні характеристики

PlayStation 5 – чому її багато хто хоче придбати

Нова консоль Sony PlayStation 5 буде оснащена 8-ядерним процесором MD Zen 2, потужним графічним процесором AMD RNDA 2, 3D-аудіовиходом і SDD-пам’яттю, яка допоможе іграм завантажуватися швидше.

Sony представила низку нових ігор, зокрема, ігри зі знайомих франшиз, таких як: Resident Evil Village, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon 2: Forbidden West і Spider-Man: Miles Morales.

Власники PS5 отримають онлайн-мультиплеер Grand Theft Auto Online абсолютно безкоштовно.

До слова, консоль Xbox четвертого покоління від Microsoft – Series X – була запущена у продаж в Австралії 10 листопада.

Фото: Iivingwonder

Джерело: Daily Mail

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка