12 листопада випадає свято День фахівця з безпеки, а також Всесвітній день боротьби з пневмонією.
За народним календарем цього дня шанують пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії.
У народі цього дня було прийнято йти на полювання чи риболовлю. Вважалося, що якщо зловити хоча б одного звіра, то весь рік буде надалі вдалим.
Хто святкує іменини 12 листопада: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.
Народні прикмети на 12 листопада
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
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Що не можна робити 12 листопада:
- не можна не дотримуватися слова;
- не можна ходити самому у лісі;
- не можна топтати траву.
Календар свят
У календарі свят на листопад 2020 буде багато святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.
Повний список свят на листопад можна подивитися у нашому матеріалі.