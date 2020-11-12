12 листопада випадає свято День фахівця з безпеки, а також Всесвітній день боротьби з пневмонією.

За народним календарем цього дня шанують пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії.

У народі цього дня було прийнято йти на полювання чи риболовлю. Вважалося, що якщо зловити хоча б одного звіра, то весь рік буде надалі вдалим.

Хто святкує іменини 12 листопада: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.

Народні прикмети на 12 листопада

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Читайте: Календар церковних свят на листопад 2020

Що не можна робити 12 листопада:

не можна не дотримуватися слова;

не можна ходити самому у лісі;

не можна топтати траву.

Календар свят

У календарі свят на листопад 2020 буде багато святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Повний список свят на листопад можна подивитися у нашому матеріалі.