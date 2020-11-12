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Факти / Lifestyle

Всесвітній день боротьби з пневмонією: яке свято 12 листопада

12 листопада випадає свято День фахівця з безпеки, а також Всесвітній день боротьби з пневмонією.

За народним календарем цього дня шанують пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії.

У народі цього дня було прийнято йти на полювання чи риболовлю. Вважалося, що якщо зловити хоча б одного звіра, то весь рік буде надалі вдалим.

Хто святкує іменини 12 листопада: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.

Народні прикмети на 12 листопада

  • Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
  • Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
  • Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
  • Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
  • Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Читайте: Календар церковних свят на листопад 2020

Що не можна робити 12 листопада:

  • не можна не дотримуватися слова;
  • не можна ходити самому у лісі;
  • не можна топтати траву.

Календар свят

У календарі свят на листопад 2020 буде багато святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Повний список свят на листопад можна подивитися у нашому матеріалі.

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