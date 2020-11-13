День ангела Романа – привітання в СМС і листівках

Роман – давньоримське ім’я, яке в дослівному перекладі означає римлянин. Риси характеру Романа – це доброта, кмітливість, ввічливість, дотепність. Зазвичай це моторні люди, які легко адаптуються в будь-якому колективі.

13 листопада святкують День ангела Романа, покровителю цього імені зазвичай моляться ті, хто хоче народити дитину. Вважається, що святий Роман зцілює безпліддя.

До Дня ангела Романа Факти ICTV зібрали найкращі привітання, яким зрадіють ваші близькі.

Якщо ви хочете привітати своїх близьких з Днем їхнього ангела та дізнатись про важливі церковні дати, читайте календар церковних свят на 2020 рік від Фактів ICTV.

СМС-привітання у віршах і прозі:

***

Усміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний,

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача –

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду отакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині на твою честь.

***

Днів ангела у році є багато,

Сьогодні День Романа ось прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Нехай радісних подій караван

Увірветься в життя твоє без зволікання,

Щоб передати тобі від нас, Роман,

Сердечні слова і привітання!

Бажаємо щастя, легкості у всьому,

Мрії, що собою захоплює,

Любові, що наповнює світ теплом

І в краще повірити допомагає.

Нехай стане вірним супутником успіх,

Вирішуються проблеми за мить,

Звучить частіше твій веселий сміх

І кожен день насолоду приносить!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято,

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Роман, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є-

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

З Днем ангела тебе, Романе! Сьогодні про тебе хочеться сказати дуже багато теплих слів! Нехай життя підносить тобі тільки хороше: успіхів, виконання бажань, високі злети! Роман – значить міцний. Бажаємо тобі міцного здоров’я, міцної дружби, міцного кохання, і хай у тебе буде один єдиний роман, але на все життя!

***

Нехай кожен день, починаючи з сьогоднішнього Дня ангела, життя розгортає перед тобою, Романе, червону килимову доріжку, якою ти з тріумфом будеш рухатися до своєї мети. Іди нею з гордістю та впевненістю під спалахи успіху і музику щастя, тримаючи за руку удачу.

***

Шановний Романе, прийми від нас вітання з визначною подією у твоєму житті – Днем ангела. Побажання наші щирі та добрі – заведи з життям такий роман, щоб нікому з вас ніколи не захотілося його розірвати!

Привітання в листівках: