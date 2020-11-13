Магнітні бурі у листопаді очікуються, як на початку місяця, так і наприкінці.

Перші незначні коливання будуть відчутні 1 та 7 листопада.

З 17 листопада варто приготуватися до хвилі геомагнітної активності.

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Серйозна магнітна буря у листопаді очікується в період з 17 до 22 число, а її пік припаде на 21 листопада. Згідно зі шкалою вимірювання, вчені її відносять до слабкої магнітної бурі.

Календар магнітних бур у листопаді:

1, 7, 16, 23, 24, 25 листопада.

з 17 до 22 числа, пік бурі 21 листопада.

Як уберегти організм від впливу магнітних бур:

Робіть зарядку з ранку – це зменшить стрес і поліпшить кровообіг.

Не забувайте про дихальні вправи.

Приймайте контрастний душ, чергуючи холодну та гарячу воду по 10-15 секунд.

Відмовтеся від шкідливої їжі та алкоголю.

Магнітні бурі по-різному впливають на людей: головні болі, нездужання, стрес, депресія. У чутливих людей порушується робота серцево-судинної системи, загострюються хронічні захворювання, тимчасове зростання рівня адреналіну у крові.

Щомісяця метеозалежні люди можуть відчувати дискомфорт через коливання магнітного поля. Щоб розуміти в які дні варто особливо стежити за здоров’ям, Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік.