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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Календар свят в Україні на листопад 2020

Календар свят на листопад 2020 буде багатим на святкові дні. Чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Загалом у листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів.

Список свят у листопаді 2020:

  • 1 листопада – День працівника соціальної сфери;
  • 3 листопада – День інженерних військ;
  • 3 листопада – День ракетних військ тa артилерії;
  • 4 листопада – День залізничника;
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;
  • 9 листопада – День української писемності і мови;
  • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва;
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом;
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  • 14 листопада – Міжнародний день логопеда;
  • 15 листопада – День працівників сільського господарства;
  • 15 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;
  • 16 листопада – Міжнародний день толерантності;
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку;
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів;
  • 17 листопада – Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів;
  • 18 листопада – День сержанта ЗСУ;
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби;
  • 19 листопада – День скловиробника;
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини;
  • 20 листопада – День індустріалізації Африки;
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення;
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи;
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок;
  • 28 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів;
  • 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

календар свят на листопад

Місячний календар на листопад

Місячний календар на листопад 2020 передбачає багато сприятливих та нейтральних днів. У першій половині листопада варто буде зосередитись на досягненні омріяної мети.

У другій половині місяця передбачаються несприятливі дні, під час яких варто зберігати спокій та уникати конфліктних ситуацій.

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