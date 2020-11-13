Календар свят на листопад 2020 буде багатим на святкові дні. Чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.
Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.
Загалом у листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів.
Список свят у листопаді 2020:
- 1 листопада – День працівника соціальної сфери;
- 3 листопада – День інженерних військ;
- 3 листопада – День ракетних військ тa артилерії;
- 4 листопада – День залізничника;
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;
- 9 листопада – День української писемності і мови;
- 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва;
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом;
- 14 листопада – Міжнародний день логопеда;
- 15 листопада – День працівників сільського господарства;
- 15 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;
- 16 листопада – Міжнародний день толерантності;
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку;
- 17 листопада – Міжнародний день студентів;
- 17 листопада – Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів;
- 18 листопада – День сержанта ЗСУ;
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби;
- 19 листопада – День скловиробника;
- 20 листопада – Всесвітній день дитини;
- 20 листопада – День індустріалізації Африки;
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення;
- 21 листопада – День Гідності та Свободи;
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок;
- 28 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів;
- 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.
Місячний календар на листопад
Місячний календар на листопад 2020 передбачає багато сприятливих та нейтральних днів. У першій половині листопада варто буде зосередитись на досягненні омріяної мети.
У другій половині місяця передбачаються несприятливі дні, під час яких варто зберігати спокій та уникати конфліктних ситуацій.