У листопаді 2020 року випала п’ятниця 13-го числа. Цей день здавна оповитий містичними оповідями та народними віруваннями.

Розповідаємо п’ять чорних прикмет цієї п’ятниці.

Здоров’я

Виявляється, п’ятниця 13 може вплинути і на здоров’я. Люди, які вірять у прикмети, вважають, що ризик невдалої операції в цей день зростає вдвічі. Отже, у п’ятницю 13 краще не планувати серйозних втручань в організм.

Кар’єра

Не рекомендується в п’ятницю 13 розпочинати нову справу. Краще зайнятися звичними та легкими справами, відклавши все найважливіше на інший день. Особливо це стосується зміни роботи. В п’ятницю 13 краще не ходити на співбесіди, оскільки це може зумовити не надто успішний досвід.

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Фінанси

У п’ятницю 13 краще не брати та не давати гроші в борг. Пам’ятайте, що через гроші можна передати будь-який негатив, а також «вкрасти» фінансовий успіх. Тому постарайтеся уникнути боргів хоча б до заходу сонця. Це вбереже вас від злиднів і фінансових проблем у майбутньому.

Стосунки

У п’ятницю 13 всі почуття будуть гіпертрофованими, а емоційність — підвищена. Саме це може призвести до гучних скандалів і сварок, які буде непросто вирішити в майбутньому. Контролюйте у цей день свої слова та дії, а також будьте уважними до близьких.

Розваги

Згідно сучасним забобонам, п’ятниця 13 є найнебезпечнішим днем для вірусних атак. До речі, найбільшу кількість антивірусних програм творці встановлювали саме на цей день.

Тому краще зовсім відмовитися від використання гаджетів та інтернету.

До слова, Факти ICTV знають, що не можна робити в п’ятницу 13, які є заборони та забобони у цей день.