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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

П’ятниця 13: привітання у картинках

У листопаді 2020 року випадає одна з наймістичніших дат – п’ятниця 13. У багатьох культурах цей день вважається нещасливим і ховає у собі безліч різних небезпек.

Однак люди з гарним почуттям гумору спокійно ставляться до п’ятниці 13.

Ми пропонуємо привітати у п’ятницю 13 своїх друзів прикольними картинками, які зможуть розвіяти будь-який негатив.

Читайте: Що не можна робити в п’ятницю, 13 – заборони та забобони

Пятниця 13 – привітання у картинках Пятниця 13 – привітання у картинках Пятниця 13 – привітання у картинках Пятниця 13 – привітання у картинках Пятниця 13 – привітання у картинках

Історія П’ятниці 13

Християни вважають п’ятницю 13 поганим днем через біблійну історію про Таємний вечерю. Ісуса Христа зрадив його тринадцятий учень Іуда Іскаріот, котрий видав його за тридцять срібняків.

Повну історію про п’ятницю 13 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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