Якщо вірити прикметам, п’ятниця 13 – день, коли обов’язково стається щось погане. Однак не всім відомо, відколи цю дату почали вважати такою страхітливою.

Факти ICTV вирішили розповісти дещо з історії одного із наймістичніших днів у році.

Історія п’ятниці 13

Християни вважають п’ятницю 13 поганим днем через біблійну історію про Таємну Вечерю.

Ісуса Христа зрадив його тринадцятий учень Іуда Іскаріот, котрий видав його за тридцять срібняків.

Згодом у Європі багато століть уникали святкувань, де за столом збиралось 13 гостей: люди вірили, що один з них неодмінно помре протягом року після трапези. Тоді ж виникла професія чотирнадцятого гостя, якого запрошували для того, аби уникнути нещасливого числа.

Ще одна версія – дата стала знаковою у Середньовіччі.

Французький монарх Філіп IV задля власного збагачення звинуватив у злочині лицарів Ордену тамплієрів, які нібито захищали паломників під час подорожі до святинь Єруслалиму.

За наказом короля лицарів було страчено саме у п’ятницю 13-го. Згідно легенди, перед стратою магістр ордена прокляв усіх, хто спостерігав за видовищем. З тих пір світом ширяться легенди про прокляття тамплієрів.

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Народні прикмети на п’ятницю 13

Не рекомендується:

їхати у подорож чи відрядження – можна накликати біду;

позичати гроші – так ви “ділитеся” своїм здоров’ям;

стригти волосся – щоб не втратити життєві сили;

починати нову справу – вона закінчиться невдачею.

Не дивлячись на забобони, багато людей вважають цей день щасливим. Деякі пари спеціально планують весілля на п’ятницю 13-е.

Існує три перевірених способи вберегти себе і своїх близьких людей від біди у п’ятницю 13. У цей день не можна брати і давати гроші в борг, нікому не розповідати свої сни, не сваритися і не вступати в конфлікти.