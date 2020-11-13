Погода на 13 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні в п’ятницю, 13 листопада, попри забобони, очікується досить суха погода.

На Заході країни синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 8°, а вночі до 4°.

У північних областях також без опадів. Температура вдень 2-6°, вночі очікуються заморозки до -2°.

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У центральних і східних регіонах хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 4-6°, проте вночі вони опустяться до -4°.

Жителям південних областей варто приготуватися до досить сонячної та сухій погоди. Повітря вдень прогріється до 8°, вночі до 3°.

Погода у листопаді 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020, за прогнозами синоптиків, коливатиметься у діапазоні – від +1 до +8, трохи прохолодніше на Заході України – від 0 до +3.

На Сході, а також Сумській області місячна кількість опадів складе 28-32 мм, що трохи нижче норми.