Всесвітній день доброти відзначають 13 листопада. Також у цей день відзначають Міжнародний день сліпих. Саме 13 листопада народився педагог Валентин Гаюї, який заснував у Парижі кілька шкіл і підприємств для сліпих. Свято покликане привернути увагу суспільства до людей, які втратили зір та опинилися у складній ситуації через це.

13 листопада в Україні 13 листопада вшановують пам’ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини: Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.

Народні прикмети на 13 листопада:

Сміливо їжте курятину у цей день, бо це віщує гарну долю.

Не спілкуйтеся з незнайомими людьми.

Якщо у цей день ви втратите ґудзик, то знайте, що вам наврочили.

Що не можна робити 13 листопада:

Під забороную вечірки у цей день.

Краще відмовитися від хірургічного втручання.

Відмовтеся від ухвалення важливих рішень та підписання угод.

Свята у листопаді 2020

У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Які ще будуть свята у листопаді 2020, дивіться у нашому матеріалі.