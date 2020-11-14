День ангела Дениса: привітання у віршах, прозі та листівках

День ангела Дениса святкують 17 разів на рік.
Значення імені – присвячений богу Діонісу, давньогрецькому богу природи й вина.
А от на Буковині та у Карпатах можна зустріти жіночі аналоги цього імені – Діонізія, Денизія.
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Характер: хлопець дуже товариський, тому має багато друзів. Також Денис дуже любить тварин, завжди намагається пригостити чотириногих улюбленців. Вчиться добре, хоча часто отримує зауваження від вчителя через свою непосидючість.
Денис – везучий, йому часто посміхається фортуна, особливо тоді, коли він цього не очікує.
СМС-привітання з Днем ангела Дениса:
***
Денисе, з Днем ангела щиро вітаю,
Всіх благ земних тобі побажаю,
За душу людяну і простоту,
За велике серце та доброту.
***
Денисе, в іменини ці
Хочу здоров’я побажати,
І в кожну мить на цьому світі
Любов і щастя відшукати.
***
Нехай ніжність Денису ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
Нині в гарної людини —
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела, Денисе!
***
Денис – ти у нас боєць
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе
І в житті буде усе!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Денисе,
Прийми привітання!
Привітання з Днем ангела Дениса у прозі:
***
Дорогий Денис. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела Дениса! Від щирого серця хочу побажати тобі яскравого життя, непереможних сил і міцної віри. Твори добро і допомагай нужденним, не відступай від своїх цілей і прагнень, осягай любов рідних і опромінюй цей світ добротою своєї душі.
***
Дорогий Денис! Нехай твій ангел почує всі твої молитви і допоможе впоратися з усіма негараздами на життєвому шляху! Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним, прощай людям їхні помилки і будь милосердним до близьких. Зі святом тебе!
***
Денис! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!
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В День ангела Дениса хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.
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Денисе! В День твого ангела, хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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Дорогий Денис. Вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб простягнути руку допомоги нужденним, і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!
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В цей святковий день вітаю Дениса з Днем ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і забирає неприємності.
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День ангела Дениса – привітання у листівках:
Календар свят на листопад 2020
Листопад буде багатим на святкові дні. Чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.
Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.
Загалом у листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів. Повний календар свят на листопад 2020 дивіться в нашому матеріалі.