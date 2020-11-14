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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День ангела Зоряни 2020: привітання у картинках та СМС

День ангела у носіїв жіночого імені Зоряна відзначають 14 листопада.

Жінки, які носять це ім’я цілеспрямовані, рухливі, енергійні, непередбачувані, самодостатні, добродушні та оптимістичні. Однією з головних рис Зорян є їх вміння знаходити рішення в екстремальних умовах. Зоряна погано ставиться до людей, які не досягають поставлених цілей.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Не пропустіть момент і привітайте зі святом Зорян. Для цього Факти ICTV створили листівки і СМС привітання з днем ​​ангела.

День ангела – Зоряна (14 листопада): привітання та значення імені

Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Та грошенята хай підходять!
Вітаю з днем Аангела!

День ангела – Зоряна (14 листопада): привітання та значення імені

Ангел вдома в тебе був, 

Тож молитву твою чув, 

І на твої іменини, 

Вже дарує щохвилини: 

Пуд здоров’я і пуд віри, 

Кілограмів сто надії, 

Фунтів тисячі любові, 

І кохання не на слові, 

А каратів так відерце, 

Радості у уаше серце, 

Ну і ще букет удачі, 

І добра у вашу вдачу!

День ангела – Зоряна (14 листопада): привітання та значення імені

Хай ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі.

Перша свіча – за любов: 

Даруй її знов і знов. 

Друга – за доброту, 

правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

День ангела – Зоряна (14 листопада): привітання та значення імені

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).

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