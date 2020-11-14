День ангела – Зоряна (14 листопада): привітання та значення імені

День ангела у носіїв жіночого імені Зоряна відзначають 14 листопада.

Жінки, які носять це ім’я цілеспрямовані, рухливі, енергійні, непередбачувані, самодостатні, добродушні та оптимістичні. Однією з головних рис Зорян є їх вміння знаходити рішення в екстремальних умовах. Зоряна погано ставиться до людей, які не досягають поставлених цілей.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Не пропустіть момент і привітайте зі святом Зорян. Для цього Факти ICTV створили листівки і СМС привітання з днем ​​ангела.

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Та грошенята хай підходять!

Вітаю з днем Аангела!

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у уаше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

Хай ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі.

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).