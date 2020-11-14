День ангела – Зоряна (14 листопада): привітання та значення імені

День ангела у носіїв жіночого імені Зоряна відзначають 14 листопада.
Жінки, які носять це ім’я цілеспрямовані, рухливі, енергійні, непередбачувані, самодостатні, добродушні та оптимістичні. Однією з головних рис Зорян є їх вміння знаходити рішення в екстремальних умовах. Зоряна погано ставиться до людей, які не досягають поставлених цілей.
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Не пропустіть момент і привітайте зі святом Зорян. Для цього Факти ICTV створили листівки і СМС привітання з днем ангела.
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Та грошенята хай підходять!
Вітаю з днем Аангела!
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у уаше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
Хай ангел-хранитель вночі
Запалить тобі три свічі.
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту.
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
Церковні свята у листопаді 2020
У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.
Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).