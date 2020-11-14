14 листопада – 319 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і заборони, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

14 листопада – яке сьогодні свято

У суботу у світі відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, покликаний звернути увагу суспільства на це небезпечне захворювання і боротися з ним. Крім того, 14 числа професійне свято у логопедів.

Припадають на цю дату і незвичайні свята, серед яких – День розслабленості і безтурботності, а також День розбитих ліхтарів.

За церковним календарем, у цей день вшановують пам’ять святих Косми і Дем’яна, які жили у другій половині III – на початку IV століть і прославилися тим, що зцілювали недуги.

Іменини 14 листопада

День ангела у цей день святкують Олександр, Дмитро, Денис, Дем’ян, Іван, Кузьма, Федір, Єлизавета, Уляна і Юліана.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 14 листопада

слабкий мороз – зима прийде ще нескоро;

перший лід на річках і ставках у цей день віщував довгу зиму;

сонячний день означав теплий початок зими.

Що не можна робити 14 листопада

у цей день небажано проводити прибирання будинку, предки вірили, що разом зі сміттям з дому піде і щастя;

не варто подавати милостиню, вважалося, що це принесе нещастя.

Календар церковних свят

У листопаді українці святкуватимуть День святого Михайла 21 числа.

Чимало великих церковних свят буде і в грудні.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.