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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

У Туреччині Google оштрафували на $25 млн

Рада з питань конкуренції Туреччини оштрафувала Google на $25 млн за домінування на ринку.

Компанія Google звинувачується у порушенні правил чесної конкуренції.

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– Розміщення текстових оголошень у верхній частині загальних результатів пошуку з рекламою непевної та інтенсивної якості, вище результатів органічного пошуку, які не приносять їм прибутку від реклами, є порушенням закону, – зазначили у відомстві.

Відмова від реклами у Facebook

Наприкінці червня у США розгорівся новий скандал – низка світових компаній відмовляються від реклами у Facebook через неналежний контроль за змістом публікацій, які, зокрема, розпалюють ненависть.

Таким чином акціонери компаній Starbucks Corp, Unilever Plc, Coca-Cola Co, Honda Motor Co, PepsiCo, The North Face та Viber висловили підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг втратив більш як $7 млрд лише за одну добу після відмови від рекламної співпраці.

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