День працівника сільського господарства 2020: привітання у прозі та віршах

13 листопада в Україні святкують День працівника сільського господарства 2020. Для нашої країни це одна з найважливіших галузей економіки. Саме від неї залежить, що ми їстимемо завтра, і як ці продукти вплинуть на наше життя.

Свято з’явилось у 1993 році. Припадає щорічно на третю неділю листопада. Цього року це буде 15 листопада.

Як привітати працівників сільського господарства у прозі та віршах, дивіться у нашому матеріалі.

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Дорогі наші працівники сільського господарства, вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо вам міцного здоров’я, кар’єрного зростання і азарту, інтересу і любові до своєї роботи, успіхів у всіх починаннях, подальшої перспективи і звичайно ж затребуваності. Спасибі вам велике за вашу працю і душу, яку ви вкладаєте у свою нелегку роботу.

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Щиро вітаємо вас з професійним святом! Від душі бажаємо сімейного щастя, міцного здоров’я та довголіття. Нехай робота завжди приносить задоволення, а земля радує багатим урожаєм. Дякую за вашу відданість, завзяту і кропітку працю на благо всього народу.

Завдяки кожному з вас ми забезпечені екологічно чистою і якісною їжею, а, головне, свіжим і смачним хлібом. Зі святом, хлібороби! Нехай збудеться все, про що ви мрієте.

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Сьогодні хочу привітати вас з Днем працівників сільського господарства. Побажаю стабільності, успішності, процвітання і благополуччя в діяльності. Нехай робота приносить задоволення. Нехай життя радує щастям кожен день, нехай поруч будуть улюблені люди і вірна дружня підтримка.

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Хвала рукам, що пахнуть хлібом – ці слова народної селянської мудрості стосуються вас, наші дорогі хлібодари.

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Коли любов не має меж,

Коли душа не знає втоми,

Коли Землею ти живеш –

Праця твоя стає святою!

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З Днем сільського господарства

Від душі усіх вітаємо.

Гарних успіхів в усьому

Та врожаїв вам бажаємо!

Хай щастить у нелекій праці

Та в сім’ї добро панує.

Злагода, здоров’я, щастя

У житті завжди існує!



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Хай хліб росте і трави зеленіють,

Від праці ваші руки не грубіють,

А душі залишаються живими

І радістю навіки одержимі!

Хай господарство тільки багатіє,

І кожний так працює, як уміє,

Щоб ви були щасливі і багаті,

І сміх, і радість в кожній вашій хаті!

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Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є важливі дати для православних християн.

Зокрема, наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться багатоденний Різдвяний піст, який завершиться 6 січня 2021 року.