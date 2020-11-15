16 листопада православні вшановують пам’ять святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. Світська влада у цей день постановила святкувати День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
16 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це свято у 1994 році встановили під егідою: Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою.
За церковним календарем, 15 числа вшановують святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, бо у ці дні наставали холоди і зима вступала у свої права.
Іменини 16 листопада
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
День ангела у цей день святкують:
Православні: Георгія (Єгора, Юрія);
Католицькі: Юрія
Прикмети на 16 листопада
- не випаде сніг – бути найближчому року неврожайним;
- вдень стоїть холодна погода – восени буде голодно;
- Увечері вдарив мороз – зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур.
Що не можна робити 16 листопада
- не рекомендували без особливої потреби залишати житло чи ходити в людні місця;
- сваритися з кимось і відправлятися в далеку дорогу;
- не можна відмовляти людині, якщо вона постукала вам додому.
Календар церковних свят на 2020 рік
У листопаді українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 числа.
Багато таких днів буде і в грудні.
Повний календар церковних свят на 2020 рік є у нашому матеріалі.