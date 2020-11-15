Гороскоп на тиждень, з 16 до 22 листопада 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 16 до 22 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

21 листопада Венера переходить у знак Скорпіона, а Сонце переходить у знак Стрільця – транзит Венери у Скорпіоні викликає сильну емоційну напруженість.

Емоції можуть вийти з-під контролю, тоді не уникнути скандалів. Особливо болісно у цей час через ревнощі, заздрість, розчарування в партнері. Люди починають різко проявляти невдоволення у стосунках, зокрема щодо фінансів.

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Якщо усвідомлено підійти до цих питань, проявити прагнення до співпраці і зробити перший крок до примирення, то взаємні зобов’язання зміцняться, спільні цілі проясняться, невдоволення зникне, а взаємини набудуть ще міцнішого фундамент та хороших перспектив. Це стосується як ділового партнерства, так і шлюбу.

Гороскоп для Овнів

Рішучість і задоволення своїми діями поліпшить якість життя. Протягом тижня ви зможете реалізувати деякі цілі. Обставини складаються вигідно і корисно для вас, але в цей період вас можуть навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією та ризиком. Ви цілком здатні та готові впоратися з усіма труднощами, але ваші вчинки можуть призвести до перевтоми і головного болю.

Гороскоп для Тельців

До 21 листопада у вас все добре – ви яскраво проявляєте свої індивідуальні здібності, відбувається творчий злет, посилюється спрага до роботи. Ваша щедрість і життєрадісність надихають навколишніх. Найскладніші та найболючіші питання вирішуються легко та радісно. У цей час ви впевнені у своїх силах. Ваші дії та вчинки відрізняються неповторністю, ви відчуваєте любов інших людей. Однак наприкінці тижня вас можуть навідати похмурі думки, а також ви відчуєте невдоволення життям.

Гороскоп для Близнюків

Життя бентежить вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості. З’являється сильна потреба в особистій участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин. Можливе навіть перевищення сил і повноважень. Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від ухвалених вами рішень. У цей період у вас поліпшиться самопочуття, з’явиться неймовірна фізична сила. Гарний час для творчої та ділової активності, яка сприятиме зростанню популярності.

Гороскоп для Раків

Тиждень самоствердження у процесі професійної діяльності, з’являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити свою життєву позицію. Оточення помічає у вас задатки лідера, тому час довести собі та іншим, що володієте цим талантом, можна самостійно змоделювати ситуацію, яка дозволить продемонструвати цю рису. Обставини дозволяють вдало проявити ваш потенціал, особливо наприкінці тижня. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками та їх результатами.

Гороскоп для Левів

Якщо ви проявите великодушність щодо оточення, то воно поставиться до вас так само, і ви зможете вирішити більшість актуальних питань. Оточення високо оцінять ваш талант та особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Можливо у вас з’явиться шанс посісти місце керівника, коли йтиметься про співпрацю та підтримку партнера. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху.

Гороскоп для Дів

У цей період потік інформації та спілкування містить корисні відомості, за допомогою яких ви зможете краще висловити свою індивідуальність. Не соромтеся користуватися чужими ідеями, разом з авторами і першоджерелами ви зможете зробити щось довгострокове і корисне для багатьох людей. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви демонструєте в зв’язку із суспільними подіями і діловими переговорами, допоможуть вам отримати значну користь у ситуації, що склалася.

Гороскоп для Терезів

Обставини дозволять задовольнити власні бажання, відчути новий приплив життєвої енергії. Ситуації та взаємини дадуть вам привід пишатися собою. У цей період прохання про послугу зустрінуть доброзичливе ставлення. До 21 листопада виходить все заплановане, але на вихідних ситуація може різко змінитися і не у кращий для вас бік. Тому протягом тижня докладіть максимум зусиль, аби наблизитися впритул до реалізації своїх цілей.

Гороскоп для Скорпіонів

Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження. Керівництво підтримуватиме вас. Спілкування і поїздки в цей період тісно пов’язані з особистими потребами і цілями. Зосередженість на інтелектуальних прагненнях і самовираженні, може допомогти вам досягти кращих результатів. Скориставшись чужими ідеями і доповнивши їх власними, ви можете створити щось абсолютно нове – це шанс продемонструвати свої здібності.

Гороскоп для Стрільців

У цей час справи робляться легко, можете словом підтримати іншу людину, надихнути на звершення. Отримана інформація і нові враження спонукають вас до творчості. Ви стаєте помітнішими, завдяки своїм інтелектуальним здібностям та усвідомленим діям. З’являються хороші можливості для встановлення зв’язків і вирішення особистих проблем. Жінки і чоловіки активніше йдуть на контакт один з одним. Активізується комерційна діяльність, фінансові справи вдало вирішуються.

Гороскоп для Козерогів

Тиждень сприятливий для залучення уваги до своїх справ впливових осіб. Вдало складаються ділові стосунки з представниками протилежної статі. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної та фінансової. Може з’явитися службовий роман. Ви багато та активно говорите про себе, але нав’язливість може мати негативні наслідки. До кінця тижня ситуація поліпшується, багато актуальних для вас питання завершуються вдало.

Гороскоп для Водоліїв

Активізуються взаємини з дітьми і ближніми родичами. Використовуйте цей період для налагоджуючи гармонії у родині та сім’ї. Протягом тижня відчуваєте внутрішню свободу, радість і впевненість у собі, громадська діяльність приносить результати. Шукаєте в цей період душевності, знаходите у життя найкращі прояви. Ви натхнені і здатні заразити цим підйомом співробітників і керівництво. Завдяки особистій привабливості та фізичній чарівності у вас справи йдуть вдало.

Гороскоп для Риб

Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ. Тиждень сприятливий для виходу в світ, заручин або одруження, любовних пояснень і спільних справ з коханим. На вихідних ви можете відчути напруженість, нерозуміння з партнером, причиною можуть бути фінансові питання. До кінця тижня можливі різні порушення здоров’я, не варто ухвалювати важливих рішень, бо можна легко припуститися помилки, виправити яку буде не просто.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.