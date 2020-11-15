Кольори Нового року 2021 рік Бика – інтер’єр, наряди, прикрашання ялинки

2021 рік пройде під знаком білого металевого Бика. За східним календарем він розпочнеться 12 лютого 2021 року і триватиме до 31 січня 2022 року. У якому кольорі зустріти Новий рік і як прикрасити інтер’єр дому – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Кольори одягу

Покровителем року буде білий Бик, тому для зустрічі свята астрологи радять обирати світлі кольори одягу. Підійдуть будь-які відтінки сріблястого, білого, сірого, бежевого, блакитного, а також пастельні тони.

Важливо, щоби кольори, що ви обрали, поєднувалися між собою – так ви не тільки створите стильний образ, але і привабите гармонію, радість і красу в новому році.

Астрологи радять обирати колір святкового вбрання халежно від ваших цілей у новому році. Білий сприяє зростанню доходів і добробуту родини, а світло-сірий приверне любов у ваше життя.

У новорічну ніч відмовтеся від занадто яскравих вбрань. Білий Бик не любить кислотні кольори й екстравагантні леопардові принти. І, звичайно, 2021 рік небажано зустрічати в червоному – цей колір може роздратувати символ року й привернути неприємні сюрпризи у ваше життя.

Найкращі кольори для знаків зодіаку у 2021 році

Вибір кольору для зустрічі свята залежить від знака зодіаку:

овен – лимонний, жовтий;

тілець – сріблястий, пудровий;

близнюки – білий, бежевий, ніжно-блакитний;

рак – пісочний, металевий;

лев – лимонний, рожевий, сріблястий, золотий;

діва – кремовий, коричневий;

ваги – небесно-блакитний, фіалковий, золотистий, бежевий;

скорпіон – фіалковий, золотий;

стрілець – сріблястий, бежевий, гірчичний;

козерог – персиковий, бежевий;

водолій – світло-сірий, небесно-блакитний;

риби – золотистий, сріблястий.

Кольори інтер’єру

Далі про те, у якому кольорі прикрасити інтер’єр до свята. Астрологи радять задекорувати ваш будинок у вишуканій світло-сірій, сріблястій або молочно-бежевій гамі. Ідеально підійде скандинавський стиль – він легкий, світлий, елегантний.

А ось від яскраво-червоних і зелених прикрас, які традиційно асоціюються з Новим роком і Різдвом, краще відмовитися. Постарайтеся підібрати декор так, щоб єдиним зеленим елементом лишилась новорічна ялинка.

Кольори для прикрашення ялинки

Є універсальне правило для прикрашення новорічної ялинки – потрібно обрати основний колір і додати трохи блиску і яскравих фарб. Цього разу надайте перевагу білому, сріблястому, кремовому або ніжно-блакитному та розбавте цей відтінок, наприклад, золотим або фіолетовим.

Не варто вішати на ялинку всі прикраси, які є вдома. Достатньо одного–двох видів куль і новорічної гірлянди. Зараз у тренді моногірлянди, які світяться одним кольором. Вони виглядають стильно і не перевантажують композицію.

У висновку додамо, що які б кольори для зустрічі Нового року 2021 ви не вибрали, не забудьте про подарунки для ваших близьких і святковий настрій. Свято наближається!