15 листопада – 319 день року. Яке свято припадає на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на Фактах ICTV.
15 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день вторинної переробки. Це екологічне свято затвердили у 1997 році, його мета – звернути увагу громадськості на проблему захисту навколишнього середовища.
За церковним календарем, 15 числа вшановують пам’ять святих мучеників Акиндіна, Пігасія і Анемподиста, які жили під час правління перського царя Сапора II (310 – 381) та віддано захищали віру.
Іменини 15 листопада
День ангела у цей день святкують Костянтин, Леопольд, Маркіян, Акиндін, Пігасій.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 15 листопада
- хмарна погода – до відлиги;
- птахи кричать – до снігопаду;
- куплений сьогодні одяг довго прослужить.
Що не можна робити 15 листопада
- не можна сьогодні вирушати у дорогу, подорож не принесе користі;
- сварки і конфлікти вдома посіють непорозуміння між родичами надовго, тому варто уникнути дорікань та зауважень.
Календар церковних свят на 2020 рік
У листопаді українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 числа.
Багато таких днів буде і в грудні.
Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.