15 листопада – 319 день року. Яке свято припадає на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на Фактах ICTV.

15 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день вторинної переробки. Це екологічне свято затвердили у 1997 році, його мета – звернути увагу громадськості на проблему захисту навколишнього середовища.

За церковним календарем, 15 числа вшановують пам’ять святих мучеників Акиндіна, Пігасія і Анемподиста, які жили під час правління перського царя Сапора II (310 – 381) та віддано захищали віру.

Іменини 15 листопада

День ангела у цей день святкують Костянтин, Леопольд, Маркіян, Акиндін, Пігасій.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 15 листопада

хмарна погода – до відлиги;

птахи кричать – до снігопаду;

куплений сьогодні одяг довго прослужить.

Що не можна робити 15 листопада

не можна сьогодні вирушати у дорогу, подорож не принесе користі;

сварки і конфлікти вдома посіють непорозуміння між родичами надовго, тому варто уникнути дорікань та зауважень.

Календар церковних свят на 2020 рік

У листопаді українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 числа.

Багато таких днів буде і в грудні.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.