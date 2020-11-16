День ангела Світлани випадає на понеділок, 16 листопада. Ім’я в перекладі з грецького означає Світло і Та, що дарує людям світло.

У дитинстві дівчинки з ім’ям Світлана дуже любить увагу, але і самі не соромиться проявляти турботу. У школі вони вчиться добре, а друзі їх часто оточують любов’ю.

В іменини Світлани прийнято вітати власниць імені з їхнім Днем ангела. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах, прозі і картинках.

Поздоровлення у віршах

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Світлана, нині свято в тебе,

З днем ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Завжди близькими дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

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З Днем Світлани я вітаю,

Щиро від душі бажаю

Щастя, радості, здоров’я,

Щоб було усе чудово!

Хай з роками врода твоя

Тільки розквітає,

Бог дарує гарну долю,

Від бід вберігає!

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Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Поздоровлення в прозі

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З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

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Дорога Світланка, я тебе від душі вітаю і хочу побажати благополуччя і щастя в житті, великої любові і доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі і великого везіння на шляху!

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Поздоровлення в СМС

В день ангела Світлани

бажаю я любові

І від душі бажаю перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Світлано, наша люба,

Завжди радуєте нас.

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Нехай в День Ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

Поздоровлення в картинках

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