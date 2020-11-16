День ангела Світлани випадає на понеділок, 16 листопада. Ім’я в перекладі з грецького означає Світло і Та, що дарує людям світло.
У дитинстві дівчинки з ім’ям Світлана дуже любить увагу, але і самі не соромиться проявляти турботу. У школі вони вчиться добре, а друзі їх часто оточують любов’ю.
В іменини Світлани прийнято вітати власниць імені з їхнім Днем ангела. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах, прозі і картинках.
Поздоровлення у віршах
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Світлана, нині свято в тебе,
З днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Завжди близькими дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
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З Днем Світлани я вітаю,
Щиро від душі бажаю
Щастя, радості, здоров’я,
Щоб було усе чудово!
Хай з роками врода твоя
Тільки розквітає,
Бог дарує гарну долю,
Від бід вберігає!
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Поздоровлення в прозі
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З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!
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Дорога Світланка, я тебе від душі вітаю і хочу побажати благополуччя і щастя в житті, великої любові і доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі і великого везіння на шляху!
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Поздоровлення в СМС
В день ангела Світлани
бажаю я любові
І від душі бажаю перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Світлано, наша люба,
Завжди радуєте нас.
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Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
Поздоровлення в картинках
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