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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Світлани: значення імені, привітання в СМС, прозі і листівках

День ангела Світлани випадає на понеділок, 16 листопада. Ім’я в перекладі з грецького означає Світло і Та, що дарує людям світло.

У дитинстві дівчинки з ім’ям Світлана дуже любить увагу, але і самі не соромиться проявляти турботу. У школі вони вчиться добре, а друзі їх часто оточують любов’ю.

В іменини Світлани прийнято вітати власниць імені з їхнім Днем ангела. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах, прозі і картинках.

Поздоровлення у віршах

*****

Світлана, нині свято в тебе,
З днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Завжди близькими дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

*****

З Днем Світлани я вітаю,
Щиро від душі бажаю
Щастя, радості, здоров’я,
Щоб було усе чудово!
Хай з роками врода твоя
Тільки розквітає,
Бог дарує гарну долю,
Від бід вберігає!

*****

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Поздоровлення в прозі

*****

З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

*****

Дорога Світланка, я тебе від душі вітаю і хочу побажати благополуччя і щастя в житті, великої любові і доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі і великого везіння на шляху!

ЧитайтеЦерковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Поздоровлення в СМС

В день ангела Світлани
бажаю я любові
І від душі бажаю перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

*****

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Світлано, наша люба,
Завжди радуєте нас.

*****

Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

Поздоровлення в картинках

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Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі церковних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

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