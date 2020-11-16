День працівників радіо, телебачення і зв’язку України: історія та привітання

16 листопада Україна традиційно святкує День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Сьогодні разом із телевізійниками і радійниками свято відзначають працівники інтернет-ЗМІ.

Також сьогодні святкують усі фахівці, що забезпечують роботу інтернет-зв’язку та телефонних мереж.

Історія свята

Раніше свято відзначали 7 травня. Цю дату було встановлено ​​в 1945 році з нагоди 50-ї річниці винайдення радіо Олександром Поповим.

У 1994 році Телерадіокомпанія України запропонувала відзначати професійне свято працівників телерадіозв’язку 16 листопада.

Саме цього дня, в 1924 році, у Харкові стартувало перше національне радіомовлення. Невеликий концертний ефір поклав початок українському радіо.

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Привітання зі святом

* * *

Вшановуйте прекрасні засоби зв’язку, які так тісно вплелися у наше життя. Бажаю вам дуже щасливого Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку!

* * *

Відзначайте День працівників радіо, телебачення та зв’язку та неоціненний внесок, який люди цих професій внесли у наше суспільство. З найкращими побажаннями!

* * *

Хочу в цей день розповісти, як мені подобається слухати новини на радіо, дивитися на телебаченні та читати в інтернеті. Дякуємо, що робите це можливим. З Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.