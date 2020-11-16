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Факти / Lifestyle
Андрій Жигайло |

День працівників радіо, телебачення та зв’язку: яке свято 16 листопада

16 листопада православні вшановують пам’ять святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. Світська влада у цей день постановила святкувати День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

16 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це свято у 1994 році встановили під егідою: Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою.

За церковним календарем, 15 числа вшановують святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, бо у ці дні наставали холоди і зима вступала у свої права.

Іменини 16 листопада

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

День ангела у цей день святкують:

Православні: Георгія (Єгора, Юрія);
Католицькі: Юрія

Прикмети на 16 листопада

  • не випаде сніг – бути найближчому року неврожайним;
  • вдень стоїть холодна погода – восени буде голодно;
  • Увечері вдарив мороз – зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур.

Що не можна робити 16 листопада

  • не рекомендували без особливої потреби залишати житло чи ходити в людні місця;
  • сваритися з кимось і відправлятися в далеку дорогу;
  • не можна відмовляти людині, якщо вона постукала вам додому.

Календар церковних свят на 2020 рік

У листопаді українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 числа.

Багато таких днів буде і в грудні.

Повний календар церковних свят на 2020 рік  є у нашому матеріалі. 

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