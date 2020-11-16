16 листопада православні вшановують пам’ять святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. Світська влада у цей день постановила святкувати День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

16 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це свято у 1994 році встановили під егідою: Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою.

За церковним календарем, 15 числа вшановують святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, бо у ці дні наставали холоди і зима вступала у свої права.

Іменини 16 листопада

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

День ангела у цей день святкують:

Православні: Георгія (Єгора, Юрія);

Католицькі: Юрія

Прикмети на 16 листопада

не випаде сніг – бути найближчому року неврожайним;

вдень стоїть холодна погода – восени буде голодно;

Увечері вдарив мороз – зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур.

Що не можна робити 16 листопада

не рекомендували без особливої потреби залишати житло чи ходити в людні місця;

сваритися з кимось і відправлятися в далеку дорогу;

не можна відмовляти людині, якщо вона постукала вам додому.

Календар церковних свят на 2020 рік

У листопаді українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 числа.

Багато таких днів буде і в грудні.

Повний календар церковних свят на 2020 рік є у нашому матеріалі.