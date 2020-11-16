Леоніди 2020: сьогодні можна спостерігати пік метеоритного дощу

Наступний метеоритний дощ, який земляни зможуть побачити, відомий як Леоніди.
Він буде активний з 6 до 30 листопада, а його пік очікується з вечора понеділка до ранку вівторка – з 16 до 17 листопада.
Що таке метеоритний дощ
Якщо ви помітили метеоритний дощ, то зазвичай це залишки льоду і комети, які врізаються в атмосферу Землі.
Комети схожі на брудні сніжки: подорожуючи Сонячною системою, вони залишають після себе запорошений слід із каменів і льоду.
Коли Земля проходить через ці потоки космічного сміття, він врізається в атмосферу землі з великою швидкістю, створюючи небесний феєрверк.
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Як побачити Леоніди 2020
Найкращий спосіб побачити метеоритний дощ – це дістатися до місця, звідки відкривається прекрасна панорама нічного неба.
В ідеалі – це місце далеко від міських вогнів і вуличного руху. Щоб максимізувати свої шанси потрапити на шоу, шукайте місце з широким і безперешкодним оглядом.
Метеоритний дощ видно протягом певного періоду часу, але насправді він досягає максимуму від заходу до світанку в певні дні.
Зазвичай, дощ найбільш помітний після півночі й до світанку.
Найкраще, що ви можете очікувати в цьому році, це близько 15 спалахів на годину. Але, за даними Міжнародної метеорної організації, умови для перегляду можуть бути сприятливими, оскільки Місяць ще далеко не повний.
Джерело: The New York Times