Магнітні бурі негативно впливають на метеозалежних людей. У зоні ризику також люди похилого віку, вагітні жінки та діти.
У цей період навіть у здорових людей може боліти голова, з’явитися втома та нездужання, а також погіршитися настрій без причини.
Заздалегідь підготуватися до можливого погіршення самопочуття під час геомагнітних збурень допоможе календар магнітних бур на 2020 рік.
Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік
Календар магнітних бур на 2020
Січень:
- серйозних магнітних бур не буде, але незначні магнітні коливання можливі 5, 9, 10, а також 14 та 15 січня.
Лютий:
- 5 лютого – сильна магнітна буря;
- 7 лютого – спалах активності магнітного поля середнього ступеня інтенсивності;
- 10 лютого – середня магнітна буря;
- 15 лютого – слабка магнітна буря.
Березень:
- 13 і 16 березня – спалахи середньої інтенсивності;
- 19 і 21 березня – дві сильні магнітні бурі;
- 22 і 28 березня – бурі середньої інтенсивності.
Квітень:
- з 28 до 30 квітня – буря середньої інтенсивності.
Травень:
- 5 травня – середня буря;
- 28 травня – сильна магнітна буря.
Червень:
- 8 червня – геомагнітний спалах середньої сили;
- 9 червня – сильна магнітна буря.
Липень:
- з 1 до 3 липня – сильні бурі;
- 30 та 31 липня – сильні магнітні коливання.
Серпень:
- 2 та 3 серпня – слабкі магнітні бурі;
- 10 серпня – коливання середнього рівня;
- 13 та 14 серпня – слабкі коливання магнітного поля;
- 29 серпня – середня буря.
Вересень:
- 29 і 30 вересня – середні магнітні бурі.
Жовтень:
- 1 жовтня – невеликі магнітні коливання;
- 29 і 30 жовтня – слабкі бурі.
Листопад:
- з 1 до 10 листопада – потужний спалах, що тягне за собою сильну бурю;
- з 15 до 20 листопада – буря середньої інтесивності.
Грудень:
- з 1 до 5 грудня – сильна буря;
- з 7 до 8 грудня – коливання середньої інтенсивності.
Факти ICTV розповідали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.