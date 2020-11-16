Міжнародний день студентів: привітання у віршах і листівках та історія свята

Міжнародний день студентів відзначають 17 листопада вже понад 80 років.

17 листопада обрали не випадково для святкування Міжнародного дня студентів. Цього дня у 1939 році близько 1,2 тис. студентів були заарештовані та відправлені у концтабори, дев’ять провідних представників студентських організацій були страчені у празьких в’язницях за те, що молодь вийшла на протести проти окупації у Празі.

28 жовтня студенти вийшли на мирну демонстрацію на честь 21 річниці створення Чехословацької Республіки. Тоді поліція розігнала натовп та важко поранила студента медичного університету Яна Оплетала, який 11 листопада помер.

Читайте: Чому українці не повинні святкувати День студента 25 січня

Після цього молодь вирішила вийти на вуличні протести проти окупаційної влади. Через це Адольф Гітлер ухвалив рішення закрити усі вищі навчальні заклади у Чехії, а 17 листопада відбувся масовий арешт студентів.

У 1941 році Міжнародна рада студентів у Лондоні оголосила про відзначення Міжнародного дня студентів 17 листопада.

Тому цього дня варто привітати тих, хто старанно навчається, прагне до позитивних змін та самовдосконалення.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем студентів у віршах та листівках.

***

З Днем ​​студента вітаю,

І тобі я побажаю:

Легко сесії здавати

І проблем в житті не знати.

Щоб все хороше лилось через край,

Не було смутку, а був тільки рай!

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радій і живи моментом,

Вітаємо з Днем студента!

***

День студента настає,

Хай усім вам пощастить

У навчальному процесі,

У роботі та житті.

З Днем студента, друзі, вас,

Хай усім щастить весь час!

***

Хай юність буде світлою,

З мріями в душі,

Ентузіазмом й радістю

Ти життям іди,

Ми тебе вітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

***

Календар свят на грудень 2020

У календарі свят на грудень 2020 налічується 36 пам’ятних дат. Серед них найважливіша – День Збройних сил України, який припадає на 6 число. А також державне свято – католицьке Різдво (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.

Окрім того, у грудні професійні свята відзначають працівники прокуратури, цивільної авіації, неврологи, працівники органів РАЦСу та адвокати.