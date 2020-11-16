У вівторок, 17 листопада, синоптики прогнозують дощі на Заході і Півдні України, на решті території – з мокрим снігом.

Найтепліше буде в західних областях – від +4 до +10, у південних регіонах +2 +8, на Півночі -1 +3, в Центрі -1 +2.

У східних областях – від -1 до -3.

У Києві мокрий сніг, вночі -1 -3, вдень потеплішає – 0 +2.

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У середу, 18 листопада, всюди хмарно, переважно без опадів.

На Сході вночі місцями до 9 градусів морозу, вдень 0 -3.

На Заході в середньому +6 +8, місцями до +10.

У північних областях -1 +3, у центральних 0 +2, у південних 0 +3, місцями до +7.

У столиці вночі можливий мокрий сніг, температура -1 -3, а вдень 0 +2.

У четвер, 19 листопада, очікується суха і сонячна погода.

Найхолодніше, як і раніше буде на Сході, де вночі до -10, а вдень -1 -3.

На Закарпатті +8 +10, в інших західних областях переважно +5 +7.

На Півдні +4 +6, в Центрі +1 +3 і на Півночі 0 +5.

У Києві без опадів, вночі -1 -3, вдень +2 +4.

У п’ятницю, 20 листопада, дощі очікуються на крайньому Заході, а в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях – мокрий сніг.

У північних областях денна температура становитиме -1 +5, в південних регіонах +2 +6, в західних – від +5 до +10, у центральних +1 +3, на Сході країни -1 -3.

У Києві сухо, вночі -1 -3, вдень до 4 градусів тепла.

Погода у листопаді 2020

Синоптики прогнозували, що середня місячна температура у листопаді 2020 коливатиметься у діапазоні +1 +8, і ці показники близькі до середніх багаторічних значень.

Що стосується опадів, то їх кількість також буде в межах норми.