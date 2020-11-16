День працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні: привітання у прозі, листівках та СМС

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 2020 в Україні святкують 16 листопада.

Це професійне свято почали відзначати на офіційному та державному рівні з 1994 року. Тоді чинний президент Леонід Кучма підписав указ №667/94 Про день працівників радіо, телебачення та зв’язку, згідно з яким щорічно свято відзначають саме 16 листопада.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання для усіх, хто працює на радіостанціях, телебаченні та у телекомунікаційній галузі.

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у прозі:

Щиро вітаємо з професійним святом! Нехай ваша праця приносить лише задоволення, натхнення та бадьорість!

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З професійним святом! Бажаю, щоб радіосигнали завжди були хорошими, а слухачі отримували задоволення від ефірів. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі щодня.

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Зі святом! Великого оптимізму, дзвінких та бадьорих голосів в ефірі, жвавих та веселих ведучих. Нехай жоден день не обходиться без ваших порад і настанов, без музики та життєвої філософії. А у студію приходять цікаві та життєрадісні гості.

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З професійним святом! Бажаю, щоб зв’язки були міцними, інформація – актуальною та оперативною, а подача та контент – унікальними.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у СМС:

У день професійного свята

Бажаю наснаги в роботі,

Удачі, натхнення та звершень.

Хороших вам глядачів!

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Хороших глядачів, корисних програм та бадьорих ефірів. Зі святом!

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З Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку! Високих рейтингів, кар’єрного зростання, вдячних та хороших слухачів, корисного контенту!

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Зі святом! Більше хороших та позитивних новин, цікавої інформації та вдячної аудиторії.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у листівках:

Календар свят у грудні 2020

У календарі свят на грудень 2020 року багато професійних свят. Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число. Також державне свято – католицьке Різдво Христове (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.

Загалом у грудні 2020 налічується 36 різноманітних свят.