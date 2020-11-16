40-денний Різдвяний піст завжди починається 28 листопада і завершується 7 січня Різдвом Христовим.
Він не такий суворий, як Великий піст. Не можна їсти м’ясо, яйця і молоко, тобто продукти тваринного походження. Риба дозволяється в суботу, неділю, деякі церковні свята, а також у вівторок і четвер, але тільки в початковий період посту.
Трохи вина можна у вихідні, а також у великі свята – на Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) і День Миколи Чудотворця (19 грудня).
Суворість посту посилюється в останні п’ять днів перед Різдвом.
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Різдвяний піст 2020-2021 має три етапи
Перший: 28 листопада – 19 грудня
Понеділок: гаряча їжа (супи, каші, овочеве рагу), але без олії.
Вівторок, четвер, субота і неділя: будь-яка рослинна їжа з додаванням олії, а також риба.
Середа і п’ятниця: продукти рослинного походження без термообробки (сухоїдіння) – це фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти.
Субота і неділя: крім усього зазначеного вище, можна ще вино.
А 4 і 19 грудня – на Введення у храм Пресвятої Богородиці і День святого Миколая – можна гарячу їжу з олією, рибу і вино.
Харчування з 28 листопада до 19 грудня:
28 листопада, субота – гаряча їжа з олією і риба, можна вино.
29 листопада, неділя – страви з олією, риба, вино.
30 листопада, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.
1 грудня, вівторок – гарячі страви з олією та риба.
2 грудня, середа – сухоїдіння (фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти, без олії).
3 грудня, четвер – гаряча їжа з олією і риба.
4 грудня, п’ятниця – Введення в храм Пресвятої Богородиці (можна рибу, страви з олією і вино).
5 грудня, субота – гаряча рослинна їжа з олією, риба і вино.
6 грудня, неділя – страви з олією, риба, вино.
7 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії.
8 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії (супи, каші), а також риба.
9 грудня, середа – сухоїдіння.
10 грудня, четвер – гаряча рослинна їжа з олією, риба.
11 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
12 грудня, субота – гаряча їжа з олією і риба, дозволяється вино.
13 грудня, неділя – страви з олією, риба і вино.
14 грудня, понеділок – будь-яка рослинна їжа без олії.
15 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії і риба.
16 грудня, середа – сухоїдіння.
17 грудня, четвер – гаряча їжа з олією і риба.
18 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
19 грудня, субота – День святого Миколая (рослинна їжа з додавання олії, риба і трохи вина).
Другий: 20 грудня – 1 січня
Понеділок: гарячі страви без олії.
Вівторок і четвер: страви, приготовані на олії.
Середа і п’ятниця: сухоїдіння.
Субота і неділя: страви з олією, риба і вино.
Харчування з 20 грудня до 1 січня:
20 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, трохи вина.
21 грудня, понеділок – гарячі страви без олії.
22 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.
23 грудня, середа – сухоїдіння.
24 грудня, четвер – гарячі страви з олією.
25 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
26 грудня, субота – гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.
27 грудня, неділя – гарячі страви з олією, риба, вино.
28 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.
29 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.
30 грудня, середа – сухоїдіння.
31 грудня, четвер – гарячі страви з олією.
1 січня, п’ятниця – Новий рік (сухоїдіння).
Третій: 2-6 січня
Понеділок, середа та п’ятниця: сухоїдіння.
Вівторок і четвер: гарячі страви без олії.
На вихідних можна додати до гарячої їжі олію.
6 січня, у Святвечір, не можна їсти до появи першої зірки. На столі мають бути лише пісні страви, а починати трапезу потрібно з куті.
Харчування з 2 до 6 січня:
2 січня, субота – рослинна їжа з олією.
3 січня, неділя – гарячі страви з олією.
4 січня, понеділок – сухоїдіння.
5 січня, вівторок – гарячі страви без олії.
6 січня, середа – Святвечір (до першої зірки строгий піст).Читайте: Графік роботи Укрпошти на Новий рік і Різдво – які відділення працюватимуть Прикмети на Новий рік Бика: як привернути удачу Ідеї подарунків на Новий рік 2021
Вихідні на Новий рік і Різдво 2021
Новорічні свята принесуть додаткові вихідні. Зокрема, на Новий рік 2021 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 1, 2 і 3 січня, тому що вони випадають на п’ятницю, суботу та неділю.
Різдво 2021 буде в четвер, тому уряд вирішив зробити п’ятницю, 8 січня, теж вихідним. Його доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.
Тож на Різдво Христове буде чотири вихідні поспіль – 7, 8, 9 і 10 січня.