40-денний Різдвяний піст завжди починається 28 листопада і завершується 7 січня Різдвом Христовим.

Він не такий суворий, як Великий піст. Не можна їсти м’ясо, яйця і молоко, тобто продукти тваринного походження. Риба дозволяється в суботу, неділю, деякі церковні свята, а також у вівторок і четвер, але тільки в початковий період посту.

Трохи вина можна у вихідні, а також у великі свята – на Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) і День Миколи Чудотворця (19 грудня).

Суворість посту посилюється в останні п’ять днів перед Різдвом.

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Різдвяний піст 2020-2021 має три етапи

Перший: 28 листопада – 19 грудня

Понеділок: гаряча їжа (супи, каші, овочеве рагу), але без олії.

Вівторок, четвер, субота і неділя: будь-яка рослинна їжа з додаванням олії, а також риба.

Середа і п’ятниця: продукти рослинного походження без термообробки (сухоїдіння) – це фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти.

Субота і неділя: крім усього зазначеного вище, можна ще вино.

А 4 і 19 грудня – на Введення у храм Пресвятої Богородиці і День святого Миколая – можна гарячу їжу з олією, рибу і вино.

Харчування з 28 листопада до 19 грудня:

28 листопада, субота – гаряча їжа з олією і риба, можна вино.

29 листопада, неділя – страви з олією, риба, вино.

30 листопада, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.

1 грудня, вівторок – гарячі страви з олією та риба.

2 грудня, середа – сухоїдіння (фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти, без олії).

3 грудня, четвер – гаряча їжа з олією і риба.

4 грудня, п’ятниця – Введення в храм Пресвятої Богородиці (можна рибу, страви з олією і вино).

5 грудня, субота – гаряча рослинна їжа з олією, риба і вино.

6 грудня, неділя – страви з олією, риба, вино.

7 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії.

8 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії (супи, каші), а також риба.

9 грудня, середа – сухоїдіння.

10 грудня, четвер – гаряча рослинна їжа з олією, риба.

11 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

12 грудня, субота – гаряча їжа з олією і риба, дозволяється вино.

13 грудня, неділя – страви з олією, риба і вино.

14 грудня, понеділок – будь-яка рослинна їжа без олії.

15 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії і риба.

16 грудня, середа – сухоїдіння.

17 грудня, четвер – гаряча їжа з олією і риба.

18 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

19 грудня, субота – День святого Миколая (рослинна їжа з додавання олії, риба і трохи вина).

Другий: 20 грудня – 1 січня

Понеділок: гарячі страви без олії.

Вівторок і четвер: страви, приготовані на олії.

Середа і п’ятниця: сухоїдіння.

Субота і неділя: страви з олією, риба і вино.

Харчування з 20 грудня до 1 січня:

20 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, трохи вина.

21 грудня, понеділок – гарячі страви без олії.

22 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.

23 грудня, середа – сухоїдіння.

24 грудня, четвер – гарячі страви з олією.

25 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

26 грудня, субота – гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.

27 грудня, неділя – гарячі страви з олією, риба, вино.

28 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.

29 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.

30 грудня, середа – сухоїдіння.

31 грудня, четвер – гарячі страви з олією.

1 січня, п’ятниця – Новий рік (сухоїдіння).

Третій: 2-6 січня

Понеділок, середа та п’ятниця: сухоїдіння.

Вівторок і четвер: гарячі страви без олії.

На вихідних можна додати до гарячої їжі олію.

6 січня, у Святвечір, не можна їсти до появи першої зірки. На столі мають бути лише пісні страви, а починати трапезу потрібно з куті.

Харчування з 2 до 6 січня:

2 січня, субота – рослинна їжа з олією.

3 січня, неділя – гарячі страви з олією.

4 січня, понеділок – сухоїдіння.

5 січня, вівторок – гарячі страви без олії.

6 січня, середа – Святвечір (до першої зірки строгий піст).

Вихідні на Новий рік і Різдво 2021

Новорічні свята принесуть додаткові вихідні. Зокрема, на Новий рік 2021 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 1, 2 і 3 січня, тому що вони випадають на п’ятницю, суботу та неділю.

Різдво 2021 буде в четвер, тому уряд вирішив зробити п’ятницю, 8 січня, теж вихідним. Його доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.

Тож на Різдво Христове буде чотири вихідні поспіль – 7, 8, 9 і 10 січня.