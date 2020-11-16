Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту.

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді. Через дев’ять хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, приземлившись на платформу в Атлантичному океані.

Це перша регулярна місія Crew Dragon з астронавтами. Цього разу астронавти братимуть участь у запланованих дослідженнях на МКС і здійснювати кілька виходів у відкритий космос для обслуговування станції.

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The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7 — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

30 травня 2020 року компанія SpaceX запустила на МКС Crew Dragon – американський сучасний космічний корабель з двома астронавтами.

Це був перший в історії пілотований політ у космос, який здійснила приватна компанія.

Завдяки цьому США вперше за дев’ять років самостійно відправили астронавтів на орбіту. До цього американці літали на Міжнародну космічну станцію на російському Союзі.

SpaceX також хоче доставляти туристів на МКС. Очікується, що на борт Crew Dragon зможуть брати до семи людей.

Фото: SpaceX