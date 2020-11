Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту.

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді. Через дев’ять хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, приземлившись на платформу в Атлантичному океані.

Це перша регулярна місія Crew Dragon з астронавтами. Цього разу астронавти братимуть участь у запланованих дослідженнях на МКС і здійснювати кілька виходів у відкритий космос для обслуговування станції.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7

— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020