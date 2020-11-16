Відеоігри не обов’язково можуть викликати залежність і негативно впливати на стан людини. Іноді вони, навпаки, можуть поліпшувати психічне здоров’я гравця і його загальне самопочуття.

Таких висновків дійшли науковці Оксфордського університету.

– Наші результати показують, що відеоігри не обов’язково шкодять вашому здоров’ю. Насправді гра може бути діяльністю, що позитивно пов’язана з психічним здоров’ям людей, – зазначив професор Ендрю Пшибильський.

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Дослідники поспілкувалися з понад 3 тис. гравцями та вивчив їхні стан та поведінку. Результати продемонстрували, що вони відчувають свою причетність до справи, компетентність, насолоду. Це позитивно впливало на їхнє самопочуття.

На думку науковців, досвід та емоції, які гравці отримували під час гри, іноді були важливішими за час, який вони витратили на неї.

Осіння депресія

В останній осінній місяць деякі люди можуть страждати від погіршення психічного самопочуття.

Це пов’язано зі скороченням світлового дня та процесами, які відбуваються у природі.

Як побороти осінню депресію, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: University of Oxsford