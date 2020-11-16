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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

З першим снігом: привітання в картинках

Перший сніг – це нагадування про зимові свята, які завжди приносять радість. У день, коли випадає перший сніг, заведено вітати один одного, бажати щасливої зими та гарної погоди.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання в листівках з першим снігом. Поділіться зимовою атмосферою зі своїми рідними, надіславши їм оригінальну картинку.

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Привітання у картинках з першим снігом

привітання З першим снігом

картинки З першим снігом

привітання в картинках З першим снігом

оригінальні привітання З першим снігом

листівки З першим снігом

привітання З першим снігом

Перший сніг в Україні

Перший сніг цього року в Україні зафіксували в Карпатах. 14 жовтня засніжило гору Драгобрат, мокрий сніг місцями змінювався на дощ.

15 листопада випав перший сніг у Полтавській, Харківській та Луганській областях, а також у Кропивницьокму. У місті Суми сніг вкрив землю на 4-6 см.

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