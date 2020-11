Crew Dragon компанії SpaceX здійснив стиковку з МКС

У компанії стикування SpaceX заявили про успішне стикування космічного корабля Crew Dragon з МКС.

Запуск пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

На борту перебувають чотири астронавти: американці Майк Гопкінс, Віктор Ґловер, Шеннон Вокер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті.

Читайте: SpaceX запустила на МКС першу регулярну місію Crew Dragon з астронавтами

У NASA повідомили, що перший ступінь космічного корабля відокремилася і приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані. Також успішно відокремилася другий ступінь.

Crew Dragon is fully autonomous, but astronauts on board can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/yFbDBFyF6m

— SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020