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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Crew Dragon компанії SpaceX здійснив стиковку з МКС

У компанії стикування SpaceX заявили про успішне стикування космічного корабля Crew Dragon з МКС.

Запуск пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

На борту перебувають чотири астронавти: американці Майк Гопкінс, Віктор Ґловер, Шеннон Вокер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті.

Читайте: SpaceX запустила на МКС першу регулярну місію Crew Dragon з астронавтами

У NASA повідомили, що перший ступінь космічного корабля відокремилася і приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані. Також успішно відокремилася другий ступінь.

30 травня 2020 року компанія SpaceX запустила на МКС Crew Dragon – американський сучасний космічний корабель з двома астронавтами.

Це був перший в історії пілотований політ у космос, який здійснила приватна компанія.

Завдяки цьому США вперше за дев’ять років самостійно відправили астронавтів на орбіту. До цього американці літали на Міжнародну космічну станцію на російському Союзі.

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