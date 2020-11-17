Коли Тетянин день 2021

Тетянин день традиційно святкують 25 січня, у 2021 році він припадає на понеділок, будній день. Також в цю дату заведено святкувати неофіційний День студента, адже Тетяна свого часу була покровителькою студенства.

25 січня – пам’ятна дата у народному календарі східних слов’ян. У цей день вшановують мученицю Татіану Римську, яка прославилася своїм відданим служінням Господу. Її стратили саме 25 січня через те, що вона не хотіла сповідувати язичництво.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Значення імені та характер Тетяни

Ім’я Тетяна має римське коріння. У перекладі воно означає засновниця.

Тетяна – емоційна людина, яка вміє постояти за себе. Її принципи залежать від настрою. Тетяна інколи може бути впертою та виявляти лідерські здібності. Вона точно знає чого хоче досягти в житті. Тетяні подобається чоловіче товариство на роботі, вона розкута та дружня.

Традиції на День ангела Тетяни

У День Тетяни церкви проводять богослужіння на честь мучениці, а студенти та школярі можуть поставити свічки за успіхи у навчанні.

Також за традицією господині печуть хліб та печиво у формі cонця. Кожен член сім’ї має спробувати випічку.

Cтуденти зазвичай проводять гучні святкування, концерти та веселяться. Вони вважають: якщо під час свята намалювати будинок з димарем на останній сторінці заліковки, то навчання буде успішним та легким наступного року.

Календар церковних свят на листопад 2020

У церковному календарі на листопад 2020 є важливі дати для православних християн. На останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту – одного із найбільш тривалих і суворих у церковному році. Також віряни відсвяткують два головних свята: Дмитрівську батьківську суботу (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).