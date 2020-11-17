Місячний календар стрижок на листопад 2020 має чимало вдалих днів для зміни іміджу.

Визначення сприятливих і несприятливих днів для стрижок допоможе правильно спланувати візит до салону краси.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на листопад 2020, аби ваше волосся залишалося здоровим, а зачіска позитивно впливала на настрій та самопочуття.

Місячний астропрогноз на 1 листопада

У цей день краще оминати салони краси. Інакше ви ризикуєте зіпсувати волосся.

Місячний астропрогноз на 2 листопада

Несприятливий день для стрижок та фарбування. Краще зайнятися домашнім доглядом – помити волосся і зробити маску.

Місячний астропрогноз на 3 листопада

Чудовий час, аби відвідати майстра. У цей день можна підрівняти кінці, зробити стрижку класичного зразка або зафарбувати сиве волосся. Однак до сміливих та епатажних експериментів краще не вдаватися.

Місячний астропрогноз на 4 листопада

Не варто робити будь-які махінації з зачіскою – це може негативно вплинути на емоційний стан та здоров’я загалом.

Місячний астропрогноз на 5 листопада

Стрижка чи фарбування у цей день також можуть негативно вплинути на загальне самопочуття.

Місячний астропрогноз на 6 листопада

Якщо є можливість, то краще уникати походу до салону. Волосся буде більш чутливим, тому стрижка чи фарбування можуть його пошкодити.

Місячний астропрогноз на 7 листопада

Несприятливий день для будь-яких дій з волоссям. Варто уникати навіть звичайного миття голови.

Місячний астропрогноз на 8 листопада

Ідеальний день для стрижки. Можна наважитись на дуже коротку довжину – волосся буде швидше відновлюватися та відростати.

Місячний астропрогноз на 9 листопада

Один з найбільш вдалих днів місяця для зміни іміджу. У цей день нова зачіска не тільки пасуватиме вам, а й позитивно вплине на вашу кар’єру та матеріальний стан.

Місячний астропрогноз на 10 листопада

Краще залишитися вдома та відкласти відвідини майстра на інший день. Інакше ви ризикуєте погіршити самопочуття.

Місячний астропрогноз на 11 листопада

Будь-які зміни сьогодні не принесуть чогось позитивного. Виберіть більш сприятливу дату.

Місячний астропрогноз на 12 листопада

У цей день зміна зачіски негативно вплине на вас. Присвятіть свій час чомусь іншому.

Місячний астропрогноз на 13 листопада

Несприятливий період для стрижок. Краще уникати гострих предметів, адже 13 листопада – доволі нервовий день.

Місячний астропрогноз на 14 листопада

Можна відвідувати салони, але є ризик витратити гроші та час дарма. Новий імідж може виявитися не таким вдалим, як у інші дні.

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Місячний астропрогноз на 15 листопада

Місяць у фазі молодика – астрологи не рекомендують стригтися. Проте є один виняток – якщо вас часто турбує головний біль. Після стрижки він зникне.

Місячний астропрогноз на 16 листопада

Зростаючий місяць у Скорпіоні. Відмінний день для стрижки, фарбування чи укладки. Можна вдатися навіть до радикальних змін. Підберіть для себе щось нове та стильне.

Місячний астропрогноз на 17 листопада

Стрижка у цей день принесе благополуччя. Це позитивно вплине на ріст та здоров’я волосся. Також у цей день радять звернутися до майстра тим, у кого останнім часом є якісь проблеми. Після зміни зачіски життя почне налагоджуватися.

Місячний астропрогноз на 18 листопада

Сприятливий день для візиту до салону. Проте краще уникати фарбування – воно може бути менш стійким, ніж зазвичай. Якщо вкоротити волосся, воно відростатиме повільніше.

Місячний астропрогноз на 19 листопада

Краще не змінювати зовнішній вигляд сьогодні. Фахівці стверджують, що це може суттєво вплинути на стан здоров’я.

Місячний астропрогноз на 20 листопада

Невдалий день для будь-яких дій з волоссям. Уникайте експериментів із зачіскою.

Місячний астропрогноз на 21 листопада

Сьогодні варто присвятити час процедурам для догляду та відновлення волосся. Можна самостійно зробити маску чи записатися до майстра.

Місячний астропрогноз на 22 листопада

Один з нейтральних днів, який суттєво не вплине на настрій та самопочуття. Проте волосся може відростати повільніше, а фарба швидше змиватиметься.

Місячний астропрогноз на 23 листопада

Чудовий день для експериментів. Стрижка принесе удачу та благополуччя. Але сьогодні є ризик витратити більшу суму грошей.

Місячний астропрогноз на 24 листопада

Невдалий день для зміни зовнішності. Можна піти в перукарню, якщо вам потрібно щось доволі просте.

Місячний астропрогноз на 25 листопада

Не варто фарбувати чи стригти волосся. Краще зайнятися доглядом – зробити маски для росту, обгортання чи масаж. Такі процедури позитивно вплинуть на ваш зовнішній вигляд.

Місячний астропрогноз на 26 листопада

Ще один нейтральний день – укладка принесе позитивний настрій та натхнення. Однак астрологи радять відмовитися від стрижки сьогодні.

Місячний астропрогноз на 27 листопада

Кращого дня для фарбування не знайдеш. Сміливо тестуйте нові яскраві кольори – фарба триматиметься довго.

Місячний астропрогноз на 28 листопада

Відмовтеся від візитів до перукарні. Є ризик зіпсувати настрій та волосся. Зачекайте та підберіть іншу дату для зміни стилю.

Місячний астропрогноз на 29 листопада

Стрижка у цей день дорівнює невдачі. Якщо не хочете зіпсувати особисте життя та кар’єру, обійдіться без експериментів сьогодні.

Місячний астропрогноз на 30 листопада

Місяць знову у фазі молодика. Астрологи забороняють проводити будь-які маніпуляції з волоссям.

Зростаючий місяць у листопаді

Зростаючий місяць – період, коли енергія людей примножується у кілька разів.

Дізнайтеся, коли буде зростаючий місяць у листопаді, аби правильно спланувати свої дні та налаштуватися на позитивні зміни.