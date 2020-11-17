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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Міжнародний день студентів: яке свято сьогодні, 17 листопада

17 листопада в світі відзначають Міжнародний день студентів, запроваджений у пам’ять про трагічні події, які трапилися в окупованій фашистами Чехословаччині.

Православні віряни 17 листопада вшановують пам’ять преподобного Іоаннікія Великого, священномучеників Нікандра, єпископа Мирського, і Єрмія.

Цього дня іменини святкують: Ілля, Степан, Іван, Порфирій, Олександр, Микола, Євген.

Народні прикмети

  • Велика кількість мишей свідчить про те, що буде холодна зима;
  • У молодий Місяць сніг випав – скоро він зійде;
  • Якщо в новий Місяць встановилася певна погода, то вона триматиметься до кінця місяця;
  • Ліс 17 листопада здається здалеку чорним – чекай відлиги;
  • Білі кола навколо сонця – за прикметами, чекай на сніжну бурю.

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Що не можна робити

У народі вважалося, що сьогодні краще обходити перехрестя, на яких збирається нечиста сила. Пройти перехрестям можна захищеним, якщо три рази перехреститися і прочитати молитву Отче наш.

Цього дня все, що є в будинку – гроші, продукти, речі – повинні залишатися в його стінах. Люди намагалися не виходити сьогодні на вулицю.

Весілля, нові знайомства або старт важливих справ краще перенести на інший день.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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