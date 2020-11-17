День студента в Україні святкують 17 листопада. Цього дня заведено влаштовувати гучні вечірки, збиратися з одногрупниками, відвідувати тематичні заходи та нічні клуби.

Студентські роки завжди запам’ятовуються найбільше, це один з найяскравіших на найбезтурботніших періодів життя з ноткою зухвалості та божевілля.

Студенти – люди, які не люблять зайвої серйозності та шаблонності, їм притаманна простота, легкість та позитив.

Тому Факти ICTV зібрали прикольні привітання з Днем студента у картинках і прозі, аби ви могли оригінально привітати дорогих для вас людей.

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Привітання з Днем студента у картинках

Найкращі привітання з Днем студента у прозі

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Лекцій – ненудних, професорів – несуворих, семінарів – цікавих і плідних, заліків – автоматом, а сесій – коротких. Хай ночі будуть веселими, а друзі – відчайдушними. З Днем студента!

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Вітаю з Днем студента!

Як часто ми сміємося над анекдотами про студентів: бідних і голодних, іноді п’яних, але завжди кмітливих, розумних і веселих. Бажаю вам винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело провести сьогоднішнє свято.

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З Днем студента, друже! Нехай життя твоє завжди буде таким яскравим, радісним, безтурботним та веселим, як зараз — у студентські роки. Нехай викладачі будуть добрими, а друзі — вірними. Нехай кожна сесія проходить легко та швидко, а вихідні тривають довше! Відсвяткуй як треба, щоб це свято запам’яталося надовго, бо це — твій день!

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Шановні студенти!

Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне “халявного” іспиту та веселощів студентських вечірок. З Днем студента, дорогі підкорювачі вершин науки!

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У День студента бажаю тобі жити, як в казці! Нехай студентська їдальня пригощає не гірше, ніж ресторани, гуртожиток буде затишним, як царські палати, курсові і дипломні пишуться за помахом чарівної палички, а добра фея підкидає “шпори” на іспитах.

Календар свят на грудень 2020

У грудні відбудеться чимало важливих свят, зокрема професійних. А от 25 грудня, наприклад, буде офіційним вихідним, оскільки у цей день святкують Різдво Христове.

Дивіться детальний календар свят на грудень 2020, аби не забути привітати рідних і не пропустити важливої дати.