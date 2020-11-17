Скільки днів залишилось до Нового року 2021

Новий рік – завжди довгоочікуване свято. Готуватися до нього починають заздалегідь, купуючи ялинки, прикраси і подарунки.

Зазвичай, приблизно за місяць усі починають рахувати, скільки днів залишилось до Нового року. Для когось це створює святковий настрій, хтось починає думати, що канікули або відпустка вже не за горами.

Для когось такий підрахунок допомагає підготуватися до новорічної ночі, підрахувати, чи вистачить часу, щоб купити все необхідне.

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А ще таймер з підрахунком днів до Нового року 2021 допоможе не загубитися в часі і розрахувати, коли і скільки потрібно відкласти грошей на подарунки для рідних і друзів.

Зустрічати Новий рік 2021 доведеться все ж в умовах карантину. Але це не привід засмучуватися.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих ідей святкування Нового року в умовах карантину, серед яких кожен знайде собі варіант до душі.