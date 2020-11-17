Службу безпеки Twitter очолить хакер Mudge

Головою служби безпеки соціальної мережі Twitter призначений відомий хакер Пейтер Затко під ніком Mudge.

Перший 45-60 днів роботи Затко вивчатиме безпеку Twitter. Потім Mudge повинен буде запропонувати свої методи зміцнення безпеки соцмережі.

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Пейтер Затко почав свою кар’єру e 1990-х роках у складі хакерської групи Cult of the Dead Cow. Крім того, Mudge працював над деякими проектами Google та Пентагону.

Злом Twitter

У липні 2020 року у США хакери зламали Twitter-акаунти мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса, екс-президента США Барака Обами, екс-віце-президента США Джо Байдена і репера Каньє Веста.

В акаунтах знаменитостей з’явилося повідомлення з проханням перерахувати гроші, щоб нібито подвоїти суму.