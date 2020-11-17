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Факти / Lifestyle
Андрій Жигайло |

У TikTok з’явилися нові функції батьківського контролю

Соцмережа TikTok розширила функції для батьківського контролю. Відтепер батьки зможуть захистити підлітків від небажаного контенту.

Функція дозволяє батькам зв’язати свій обліковий запис з профілем дитини, повідомили у TikTok.

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Батьки зможуть давати доступ до налаштувань конфіденційності акаунту дитини.

Серед нововведень:

  • заборона дитині шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику від певних підписок;
  • дозвіл на коментування відео дитини отримають тільки схвалені підписники;
  • опція – хто може бачити акаунт;
  • вводиться обмеження для інших користувачів видимості розділу з відео, які сподобалися дитині.

Також є обмежувач часу, яким можна визначити, скільки діти проводитимуть часу у соцмережі.

Компанія також відключила функцію особистих повідомлень для підлітків молодше 16 років. Їм не можна відправляти фото і відео. Але функція сімейного контролю не дає батькам доступу до особистого листування дитини.

Як увімкнути батьківський контроль у TikTok

У TikTok потрібно зайти у Налаштування та вибрати вкладку Сімейний зв’язок.

Далі прив’язати всій акаунт до профілю дитини. Для цього потрібно відсканувати QR-код з телефону дитини та підтвердити її статус.

Далі з’явиться вкладка, де можна обрати відповідні обмеження.

Китайську блогерку підпалив екс-чоловік

У Китаї колишній чоловік підпалив жінку, яка вела прямий ефір у соцмережі Douyin – китайській версії TikTok.

Жінка вийшла в ефір, але коли почалася трансляція, екран одразу погас і почулись крики.

Попередньо, колишній чоловік блогерки 30-річної Лами облив її бензином та підпалив.

Джерело: TikTok

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