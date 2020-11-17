Соцмережа TikTok розширила функції для батьківського контролю. Відтепер батьки зможуть захистити підлітків від небажаного контенту.
Функція дозволяє батькам зв’язати свій обліковий запис з профілем дитини, повідомили у TikTok.
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Батьки зможуть давати доступ до налаштувань конфіденційності акаунту дитини.
Серед нововведень:
- заборона дитині шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику від певних підписок;
- дозвіл на коментування відео дитини отримають тільки схвалені підписники;
- опція – хто може бачити акаунт;
- вводиться обмеження для інших користувачів видимості розділу з відео, які сподобалися дитині.
Також є обмежувач часу, яким можна визначити, скільки діти проводитимуть часу у соцмережі.
Компанія також відключила функцію особистих повідомлень для підлітків молодше 16 років. Їм не можна відправляти фото і відео. Але функція сімейного контролю не дає батькам доступу до особистого листування дитини.
Як увімкнути батьківський контроль у TikTok
У TikTok потрібно зайти у Налаштування та вибрати вкладку Сімейний зв’язок.
Далі прив’язати всій акаунт до профілю дитини. Для цього потрібно відсканувати QR-код з телефону дитини та підтвердити її статус.
Далі з’явиться вкладка, де можна обрати відповідні обмеження.
Китайську блогерку підпалив екс-чоловік
У Китаї колишній чоловік підпалив жінку, яка вела прямий ефір у соцмережі Douyin – китайській версії TikTok.
Жінка вийшла в ефір, але коли почалася трансляція, екран одразу погас і почулись крики.
Попередньо, колишній чоловік блогерки 30-річної Лами облив її бензином та підпалив.
Джерело: TikTok