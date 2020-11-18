Курс біткоїна на 18 листопада у світі зростає

Вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 162.

Останній раз ціна перевищувала 8 грудня 2017-го, свідчать дані біржі Coindesk.

Цього року вартість збільшилася більш ніж в два рази. У 2017 році криптовалюта подорожчала на +1375%, після чого обвалилася на 70%.

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– Біткоїни швидко наближаються до рекордних максимумів, які майже три роки тому спровокували манію у інвесторів, що закінчилася жорстоким крахом, – заявило агентство Bloomberg.

Що таке біткоїн

Наразі біткоїн є однією з найпопулярніших криптовалют. Його обіг не регулює жодна країна чи банківська структура.

Але, навіть попри це, у курсі біткоїна з початку 2020 року можна було помітити значні зміни. Його вартість як перевищувала позначку у $10 тис., так і різко падала в ціні до $4 тис.

Джерело: Bloomberg, Coindesk