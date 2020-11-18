18 листопада – День сержанта ЗСУ. Це професійне свято сержантів і старшин Збройних сил України.
Рішення відзначати цю дату ухвалене указом президента України №153/2019 від 19 квітня 2019 року.
Цього дня заведено вітати українських захисників, вшановувати їхню відданість справі, мужність та професіоналізм.
Читайте: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020
До Дня сержанта ЗСУ Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках.
Календар неофіційних свят в Україні
Дні, в які вшановують представників різних професій, вважаються неофіційними святами в Україні.
Крім того, до цього переліку належать й інші незвичайні дати, наприклад, День шоколаду чи День посмішки.
Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться в матеріалі на сайті Факти ICTV.