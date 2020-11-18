18 листопада – День сержанта ЗСУ. Це професійне свято сержантів і старшин Збройних сил України.

Рішення відзначати цю дату ухвалене указом президента України №153/2019 від 19 квітня 2019 року.

Цього дня заведено вітати українських захисників, вшановувати їхню відданість справі, мужність та професіоналізм.

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До Дня сержанта ЗСУ Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках.

Календар неофіційних свят в Україні

Дні, в які вшановують представників різних професій, вважаються неофіційними святами в Україні.

Крім того, до цього переліку належать й інші незвичайні дати, наприклад, День шоколаду чи День посмішки.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться в матеріалі на сайті Факти ICTV.