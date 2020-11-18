PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День сержанта ЗСУ – привітання в картинках

18 листопада – День сержанта ЗСУ. Це професійне свято сержантів і старшин Збройних сил України.

Рішення відзначати цю дату ухвалене указом президента України №153/2019 від 19 квітня 2019 року.

Цього дня заведено вітати українських захисників, вшановувати їхню відданість справі, мужність та професіоналізм.

Читайте: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

До Дня сержанта ЗСУ Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках.

День сержанта ЗСУ

День сержанта ЗСУ

День сержанта ЗСУ

День сержанта ЗСУ

День сержанта ЗСУ

Календар неофіційних свят в Україні

Дні, в які вшановують представників різних професій, вважаються неофіційними святами в Україні.

Крім того, до цього переліку належать й інші незвичайні дати, наприклад, День шоколаду чи День посмішки.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка