В Україні 18 листопада відзначають День сержанта ЗСУ, а в Латвії – День незалежності.

18 листопада – яке сьогодні свято

У квітні 2019 року президент України підписав указ про святкування Дня сержанта ЗСУ щорічно 18 листопада. Раніше це професійне свято відзначали у першу п’ятницю березня.

А в народному календарі – це день пам’яті святителя Іони, архієпископа Новгородського. Традиційно 18 листопада незаміжні дівчата ворожили на судженого і просили Бога про хорошого чоловіка.

Для приваблення женихів вони розкидали у дворі монети.

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Іменини 18 листопада

День ангела святкують Гавриїл, Григорій, Тимофій і Тихон.

Прикмети на 18 листопада

Сніг на Іони віщує сніжну зиму.

Іній на гілках верби – зима буде холодною і затяжною.

Небо ясне, а вітер північний – до похолодання.

Вранці 18 листопада йде дощ – до вечора замете снігом.

Що не можна робити 18 листопада

Бажано відмовитися від ухвалення важливих рішень і укладення угод.

Не рекомендується підписувати будь-які документи – нечистий може підпис вкрасти.

Відмовтеся від великих покупок – вони не прослужить довго.

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн.

Зокрема, 28 листопада почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.