В Україні 18 листопада відзначають День сержанта ЗСУ, а в Латвії – День незалежності.
18 листопада – яке сьогодні свято
У квітні 2019 року президент України підписав указ про святкування Дня сержанта ЗСУ щорічно 18 листопада. Раніше це професійне свято відзначали у першу п’ятницю березня.
А в народному календарі – це день пам’яті святителя Іони, архієпископа Новгородського. Традиційно 18 листопада незаміжні дівчата ворожили на судженого і просили Бога про хорошого чоловіка.
Для приваблення женихів вони розкидали у дворі монети.
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Іменини 18 листопада
День ангела святкують Гавриїл, Григорій, Тимофій і Тихон.
Прикмети на 18 листопада
- Сніг на Іони віщує сніжну зиму.
- Іній на гілках верби – зима буде холодною і затяжною.
- Небо ясне, а вітер північний – до похолодання.
- Вранці 18 листопада йде дощ – до вечора замете снігом.
Що не можна робити 18 листопада
- Бажано відмовитися від ухвалення важливих рішень і укладення угод.
- Не рекомендується підписувати будь-які документи – нечистий може підпис вкрасти.
- Відмовтеся від великих покупок – вони не прослужить довго.
Церковні свята в листопаді 2020
У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн.
Зокрема, 28 листопада почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.