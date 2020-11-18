День подяки в США 2020: рецепти приготування індички

За традицією, на День подяки на святковому столі повинна обов’язково бути фарширована індичка і солодкий гарбузовий пиріг.
За вечерею кожен член сім’ї говорить слова подяки за всі хороші події, які відбулися в його житті за рік. Після цього розпочинається святкове частування.
Три найкращі рецепти індички на День подяки 2020 зібрали Факти ICTV.
Індичка у вершковому маслі
Інгредієнти:
- індичка – 1 шт.
- вершкове масло – 150 г;
- сіль, перець та розмарин – за смаком;
- рослинна олія – 10 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
Спосіб приготування:
1. М’ясо індички підготувати, помити, просушити.
2. Розтопити вершкове масло, перемішати його з перцем, сіллю і розмарином.
3. Шкіру відокремити від м’яса і помістити між ними вершкову суміш.
4. Щоб шкіра не рвалася, індичка повинна бути кімнатної температури.
5. Всередину індички покласти цілу цибулину, порізану хрест-навхрест.
6. Змастити м’ясо рослинною олією, щільно загорнути у фольгу, покласти в розігріту до 140°С духовку і запікати 3–3,5 години.
7. Після цього фольгу прибрати і запікати індичку ще 1-1,5 години.
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Індичка з апельсинами і вином
Інгредієнти для основної страви:
- індичка- 3-4 кг;
- морквина – 1 шт.
- стебло селери – 1 шт.
- цибулина – 2 шт.
- вершкове масло – 60 г;
- дрібка паприки;
- чорний мелений перець за смаком;
- сіль за смаком;
- м’ясний бульйон – 200 мл.
Для соусу:
- журавлина – 300 г;
- апельсин – 1 шт.
- цукрова пудра – 150 г;
- червоне вино – 150 г.
Спосіб приготування:
1. М’ясо індички обробити, видалити жирові залози, помити і висушити. Зсередини і зовні гарненько натерти індичку сіллю і спеціями.
2. Цибулю, моркву і селеру почистити і порізати великими шматками. Покласти овочі всередину індички. Зв’язати ноги і крила, щоб під час запікання вони не підгоріли.
3. Змастити індичку вершковим маслом. Всередину залити м’ясний бульйон.
4. Помістити індичку в фольгу для запікання спинкою донизу, закрити фольгу скріпками, викласти на деко і поставити у розігріту до 200°С духовку. Індичка готується приблизно 2,5-3 години, залежно від ваги.
5. Потім потрібно зняти з індички фольгу і знову поставити в духовку на 20 хвилин, щоб на м’ясі утворилася золотава рум’яна скоринка. Дістати з індички овочі.
6. Поки запікається індичка, можна приготувати соус. Для цього з апельсина потрібно натерти цедру і вичавити сік.
7. З’єднати журавлину, цукрову пудру, вино і апельсиновий сік, перемішати, поставити на вогонь і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і доварювати соус приблизно 30 хвилин до загустіння.
8. Подрібнити блендером і додати цедру.
9. Готову індичку викласти на блюдо і подавати з гарніром з картоплі і овочів і з журавлинним соусом.
Індичка з сухофруктами і журавлинним соусом
Інгредієнти для основної страви:
- індичка – 1 шт.
- кориця, курага, сушений інжир, барбарис – за смаком;
- біле вино та оливкова олія – за смаком;
- дрібка солі та перцю.
Інгредієнти для журавлинного соусу:
- заморожена журавлина – 200 г;
- цукор, мед – за смаком.
Спосіб приготування:
1. Дрібно нарізати курагу і сушений інжир (сухофруктів має бути стільки, щоб вони змогли покрити м’ясо індички).
2. Змішати сухофрукти з корицею, сіллю, білим вином, чорним перцем, барбарисом і оливковою олією.
3. Натерти сумішшю м’ясо. Воно повинно бути щільно вкрите сухофруктами і прянощами.
4. Індичку загорнути у фольгу і запікати за температури 180°С близько 20-25 хвилин. Коли м’ясо буде наполовину готове, розкрити фольгу і продовжити запікати без неї.
5. Приготувати соус. Журавлину залити гарячою водою, щоб вона розморозилася. Коли ягоди розморозяться, перетерти їх через сито і поставити на вогонь.
6. Коли журавлина нагріється – додати цукор і мед. Випарити на маленькому вогні, поки соус не загусне.
7. Подати індичку разом з журавлинним соусом.
Хоча до Нового року 2021 залишилось ще трохи більше місяця, саме час подумати над святковим меню, щоб спланувати все заздалегідь. Варіанти страв до святкового столу можна знайти у нашому матеріалі.