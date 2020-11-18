Погода в Україні 18 листопада очікується переважно без опадів, лише в Одеській області вдень можливий дощ з мокрим снігом.

Вночі та вранці у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У західних областях вночі та вранці +2 +4, вдень +7 +9, на Закарпатті – до +11.

На Сході країни вночі -3 -6, вдень -1 -3, у Центрі вночі 0 -2, вдень +2 +4.

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У північних регіонах нічна температура становитиме -1 -3, вдень +2 +4.

На Півдні країни вночі 0 +2, вдень +3 +5.

У Києві сьогодні без опадів, тільки вночі можливий мокрий сніг, вдень від 2 до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди на листопад 2020

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у листопаді 2020 коливатиметься у діапазоні +1 +8, і ці показники близькі до середніх багаторічних значень.

Кількість опадів також прогнозують у межах норми.