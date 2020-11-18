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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

На Новий рік погода в Україні не потішить снігом.

Такий прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань.

Снігу на Новий рік не буде, бо напередодні очікується відлига. Повітря прогріється до 3°.

Читайте: Погода на осінь і зиму: коли похолодає і чи буде сніг

Хоча 29-31 грудня народний синоптик прогнозує сніг і дощі.

Однак народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що після 20 грудня в Україну прийде потепління. Проте, за його словами, в останні дні 2020 року очікуються морози та сніг.

Погода в Україні на грудень

Народні синоптики також зробили прогноз на погоду на груднь. В Україні початок зими буде досить теплим, проте потім таки прийде похолодання.

Детально про погоду у грудні в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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