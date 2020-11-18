На Новий рік погода в Україні не потішить снігом.
Такий прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань.
Снігу на Новий рік не буде, бо напередодні очікується відлига. Повітря прогріється до 3°.
Читайте: Погода на осінь і зиму: коли похолодає і чи буде сніг
Хоча 29-31 грудня народний синоптик прогнозує сніг і дощі.
Однак народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що після 20 грудня в Україну прийде потепління. Проте, за його словами, в останні дні 2020 року очікуються морози та сніг.
Погода в Україні на грудень
Народні синоптики також зробили прогноз на погоду на груднь. В Україні початок зими буде досить теплим, проте потім таки прийде похолодання.
Детально про погоду у грудні в Україні – читайте на Фактах ICTV.