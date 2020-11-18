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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Найкращі привітання з Днем ангела Ольги у листівках

День ангела Ольги відзначається 23 жовтня. Протягом року іменини Ольги випадають ще п’ять разів: 24 липня, 10 лютого, 6 і 14 березня, а також 17 липня.

Ольга – досить поширене ім’я серед східних слов’янських народів. Ім’я походить від Хельга, що в перекладі з давньоскандинавської означає свята, світла, священна.

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Не забудьте цього дня привітати своїх подруг та рідних з їхніми іменинами!

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Церковні свята в листопаді 2020

У календарі свят на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн.

Зокрема, 28 листопада почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.

Фото: Pexels

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