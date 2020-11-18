18 листопада вдруге в Україні святкуватимуть День сержанта Збройних сил. Свято з’явилось торік після указу президента Петра Порошенка.

Сержант у війську — одна з ключових ланок, а сержантський колектив — кістяк будь-якого бойового підрозділу.

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Майбутнє Збройнихс сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!

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Шановні сержанти і старшини, бажаємо вам міцного здоров’я, сили духу та волі. Вітаємо вас з професійним військовим святом!

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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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З Днем сержанта тебе вітаємо,

Від всієї душі тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемоги важкої в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

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З Днем сержанта тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою,

Був ти веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

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Армія тримається на сержантах!

Так було завжди. Так є, і так буде.

Слава Україні!

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Церковні свята у грудні 2020

У календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.

4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього святий Миколай приносить подарунки.