18 листопада вдруге в Україні святкуватимуть День сержанта Збройних сил. Свято з’явилось торік після указу президента Петра Порошенка.
Сержант у війську — одна з ключових ланок, а сержантський колектив — кістяк будь-якого бойового підрозділу.
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Майбутнє Збройнихс сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!
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Шановні сержанти і старшини, бажаємо вам міцного здоров’я, сили духу та волі. Вітаємо вас з професійним військовим святом!
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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
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З Днем сержанта тебе вітаємо,
Від всієї душі тобі ми бажаємо:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемоги важкої в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
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З Днем сержанта тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою,
Був ти веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
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Армія тримається на сержантах!
Так було завжди. Так є, і так буде.
Слава Україні!
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Церковні свята у грудні 2020
У календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.
4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього святий Миколай приносить подарунки.