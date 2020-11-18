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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Повний місяць у грудні 2020: дата і що не можна робити

Повний місяць у грудні 2020 припадає на 16-тий місячний день. Він настане о 6:27 у понеділок, 30 грудня.

Світило перебуватиме у фазі знаку Рак. У цей період у пріоритеті мають бути материнство, сім’я та будинок.

Коли місяць у фазі Раку, люди можуть бути занадто сприйнятливими та чутливими. Щоб не піддатися емоціям, варто пробачати образи та дивитися на ситуації з різних боків.

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Повний місяць – це доволі переломний період. Тому астрологи радять відмовитися від важливих справ і не починати чогось нового. Цей день краще провести з сім’єю, присвятити його відпочинку та релаксації.

Що не можна робити у повний місяць у грудні 2020:

  • починати нові справи;
  • вирушати у подорожі;
  • проводити хірургічні операції;
  • записуватися на косметологічні процедури.

Гороскоп на 2020 рік

2020 рік – рік змін та трансформацій. Попри велику кількість негативу, він відкриває можливості для розвитку та самореалізації.

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Фото: Pexels

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