У календарі на грудень 2020 року багато професійних свят. Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.
Є в ньому і державне свято – це Різдво (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.
Загалом в останній місяць року буде дев’ять вихідних.
Список свят на грудень 2020:
- 1 грудня – День працівників прокуратури
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 1 грудня – День невролога
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
- 3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів і аніматорів)
- 4 грудня – День інформатики
- 4 грудня – День обіймів
- 5 грудня – День працівників статистики
- 5 грудня – Всесвітній день грунтів
- 6 грудня – День Збройних сил України
- 7 грудня – День місцевого самоврядування
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
- 10 грудня – Всесвітній день футболу
- 10 грудня – День прав людини
- 10 грудня – День Нобеля
- 11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
- 11 грудня – Міжнародний день гір
- 12 грудня – День Сухопутних військ України
- 13 грудня – День благодійності
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 15 грудня – День працівників суду
- 15 грудня – Міжнародний день чаю
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
- 18 грудня – День працівників органів РАЦСу
- 18 грудня – Міжнародний день мігранта
- 19 грудня – День адвокатури
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
- 22 грудня – День енергетика
- 22 грудня – День працівників дипломатичної служби
- 23 грудня – Всесвітній день сноуборду
- 24 грудня – День працівників архівних установ
- 25 грудня – Різдво Христове
- 26 грудня – День подарунків
- 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ.
Церковні свята у грудні 2020
У календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.
Зокрема, 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього Святий Миколай приносить подарунки.
Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями. Це приємна дата для всіх, оскільки принесе додатковий вихідний.