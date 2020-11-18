Погода на грудень 2020 в Україні – прогноз

Варто приготуватися до того, що погода в Україні у грудні 2020 року буде не такою теплою, як минулого року. Українці на початку зими встигнуть насолодитися і снігом, і морозами.

Такі прогнози дають народні синоптики Леонід Горбань і Володимир Деркач.

За прогнозами на грудень від Леоніда Горбаня, перший тиждень зими пройде без сильних морозів. Середня температура складатиме 4-5° тепла, 6 грудня пройде сніг з дощем.

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З 8 до 14 грудня в Україні нагрянуть морози до -11°. З 8 до 11 грудня також можливий сніг, але вже 13 числа очікується потепління. До 17 грудня повітря прогріється до 5°.

З 18 до 28 грудня очікуються морози до -13°. 18-20 грудня і 27-28 грудня народний синоптик прогнозує сніг. Напередодні Нового року в Україну повернеться потепління. Повітря прогріється до 3°, 29-30 грудня можливий сніг з дощем.

Володимир Деркач прогнозує, що у перші дні зими прийде похолодання. До 10 грудня очікується невелике потепління, можуть пройти опади, 9-11 грудня знову похолодає.

У середині місяця в Україну може повернутися потепління, а з 20 грудня буде аномально тепла погода.

Погода в Україні

Нині в країні спостерігається похолодання, проте синоптики прогнозували, що кінець осені і початок зими в Україні будуть відносно теплими.

Якою буде погода в Україні, детальний прогноз на осінь і зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.